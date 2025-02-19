Лариса Долина сердечно поздравила Аркадия Укупника с 72-летием

Российская эстрадная певица Лариса Долина посвятила пост своему другу и коллеге Аркадию Укупнику. Причиной тому явилось, что на днях продюсеру группы "Кар-Мэн" исполнилось 72 года, сообщает Zakon.kz.

Долина в описании к публикации уточнила, что не смогла присутствовать на празднике, так как у нее был концерт в Липецке.

"С днем рождения, Аркаша! Я тебе благодарна за все наше многолетнее совместное творчество, за все песни, которые ты написал для меня и за самую главную нашу с тобой песню "Стена"! Будь здоров и счастлив всегда! Крыльев за спиной и неиссякаемого творческого вдохновения! Люблю". Лариса Долина

Армия поклонников присоединилась к поздравлению и поблагодарила за прошедший концерт.

Ранее 53-летний фронтмен 30 Seconds To Mars Джаред Лето посетил вечеринку перед премией Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA. Оставшись довольным мероприятием, актер поделился впечатлениями и серией снимков. Пост звезды Голливуда привлек внимание тем, что в кадре можно увидеть российских актеров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна, сыгравших в комедийно-драматическом фильме "Анора".