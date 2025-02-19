#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.61
524.96
5.58
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина сердечно поздравила Аркадия Укупника с 72-летием

Лариса Долина сердечно поздравила Аркадия Укупника с 72-летием, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 18:51 Фото: Instagram/ukupnik_2017, Instagram/larisa.dolina.official
Российская эстрадная певица Лариса Долина посвятила пост своему другу и коллеге Аркадию Укупнику. Причиной тому явилось, что на днях продюсеру группы "Кар-Мэн" исполнилось 72 года, сообщает Zakon.kz.

Долина в описании к публикации уточнила, что не смогла присутствовать на празднике, так как у нее был концерт в Липецке.

"С днем рождения, Аркаша! Я тебе благодарна за все наше многолетнее совместное творчество, за все песни, которые ты написал для меня и за самую главную нашу с тобой песню "Стена"! Будь здоров и счастлив всегда! Крыльев за спиной и неиссякаемого творческого вдохновения! Люблю".Лариса Долина

Армия поклонников присоединилась к поздравлению и поблагодарила за прошедший концерт.

Ранее 53-летний фронтмен 30 Seconds To Mars Джаред Лето посетил вечеринку перед премией Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA. Оставшись довольным мероприятием, актер поделился впечатлениями и серией снимков. Пост звезды Голливуда привлек внимание тем, что в кадре можно увидеть российских актеров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна, сыгравших в комедийно-драматическом фильме "Анора".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
"Похоронная" фотосессия 5-летнего сына Джигана и Самойловой смутила подписчиков
Культура и шоу-бизнес
19:17, Сегодня
"Похоронная" фотосессия 5-летнего сына Джигана и Самойловой смутила подписчиков
В семье Баян Алагузовой вновь отмечают важный праздник
Культура и шоу-бизнес
17:52, Сегодня
В семье Баян Алагузовой вновь отмечают важный праздник
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: