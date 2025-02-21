#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Культура и шоу-бизнес

Стало известно, зачем Димаш Кудайберген посещал Сенат

Зачем Димаш Кудайберген посещал Сенат, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 14:01 Фото: Zakon.kz
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев раскрыл интригу о том, зачем известный певец Димаш Кудайберген 20 февраля посещал Сенат, сообщает Zakon.kz.

Артиста увидели в здании журналисты, но успели лишь сфотографировать его, не получив комментарий.

Сегодня, 21 февраля, спикер Сената внес ясность на своей странице в Instagram.

"В настоящее время идет подготовка к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий. В рамках этого основное внимание уделено идее развития межконфессионального диалога и продвижению культуры мира и согласия. С этой целью в прошлом году послами доброй воли были избраны известные общественные и религиозные деятели разных стран мира. Среди них и наш соотечественник, певец Димаш Кудайберген, чей талант признан на международном уровне. В связи с этим специально встретился с Димашем и официально вручил ему знак посла доброй воли", – написал Ашимбаев.

По его словам, Димаш – талантливый человек, который вносит большой вклад в продвижение идей мира и добра через искусство, а также в обучение казахской национальной культуре.

"Эта важная миссия также будет соответствовать ценностям съезда. В ходе встречи мы обсудили инициативы нашего президента Касым-Жомарта Токаева по усилению межрелигиозного и межгражданского диалога. Также обсудили процесс подготовки к съезду и Форуму молодых религиозных лидеров", – поделился спикер Сената.

Он выразил веру в то, что Димаш будет способствовать развитию единства и гармонии своими творческими проектами на международном уровне.

Кроме Маулена Ашимбаева, о встрече с Димашем Кудайбергеном 21 февраля рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали.

Год назад Международная организация по миграции (МОМ) назначила Димаша Кудайбергена Региональным послом доброй воли МОМ (с региональной ролью в Азии). Он стал первым амбассадором МОМ из Казахстана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Пригожин огорчил поклонников Валерии
Культура и шоу-бизнес
15:08, Сегодня
Пригожин огорчил поклонников Валерии
Поклонники из Алматы атаковали соцсети Ивана Урганта
Культура и шоу-бизнес
14:18, Сегодня
Поклонники из Алматы атаковали соцсети Ивана Урганта
41-летняя Макпал Исабекова отмечает важное семейное событие
Культура и шоу-бизнес
12:28, Сегодня
41-летняя Макпал Исабекова отмечает важное семейное событие
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: