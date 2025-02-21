Стало известно, зачем Димаш Кудайберген посещал Сенат

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев раскрыл интригу о том, зачем известный певец Димаш Кудайберген 20 февраля посещал Сенат, сообщает Zakon.kz.

Артиста увидели в здании журналисты, но успели лишь сфотографировать его, не получив комментарий.

Сегодня, 21 февраля, спикер Сената внес ясность на своей странице в Instagram.

"В настоящее время идет подготовка к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий. В рамках этого основное внимание уделено идее развития межконфессионального диалога и продвижению культуры мира и согласия. С этой целью в прошлом году послами доброй воли были избраны известные общественные и религиозные деятели разных стран мира. Среди них и наш соотечественник, певец Димаш Кудайберген, чей талант признан на международном уровне. В связи с этим специально встретился с Димашем и официально вручил ему знак посла доброй воли", – написал Ашимбаев.

По его словам, Димаш – талантливый человек, который вносит большой вклад в продвижение идей мира и добра через искусство, а также в обучение казахской национальной культуре.

"Эта важная миссия также будет соответствовать ценностям съезда. В ходе встречи мы обсудили инициативы нашего президента Касым-Жомарта Токаева по усилению межрелигиозного и межгражданского диалога. Также обсудили процесс подготовки к съезду и Форуму молодых религиозных лидеров", – поделился спикер Сената.

Он выразил веру в то, что Димаш будет способствовать развитию единства и гармонии своими творческими проектами на международном уровне.

Кроме Маулена Ашимбаева, о встрече с Димашем Кудайбергеном 21 февраля рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали.

Год назад Международная организация по миграции (МОМ) назначила Димаша Кудайбергена Региональным послом доброй воли МОМ (с региональной ролью в Азии). Он стал первым амбассадором МОМ из Казахстана.