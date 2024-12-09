Димаш, Мария Мудряк, Майя Бекбаева и другие – новые послы доброй воли Казахстана

9 декабря в Министерстве иностранных дел прошла церемония по назначению второго пула "Посла доброй воли" Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МИД РК, проект был инициирован главой государства и направлен на развитие диалога между культурами и народами, а также на повышение узнаваемости страны за рубежом.

Во второй пул "Послов доброй воли Казахстана" приглашены общественные и культурные деятели Казахстана:

народный артист Димаш Кудайберген;

оперная певица Мария Мудряк;

телеведущая и продюсер культурных проектов Майя Бекбаева;

археолог и член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Дмитрий Воякин;

глава правления "Qazaq Geography", ученый-этнограф Айгерим Мусагажинова.

Фото: dimashnews

"Расширение пула "Послов доброй воли" призвано вдохновить людей по всему миру на еще большее сближение с Казахстаном". Пресс-служба МИД РК

Ранее этого статуса были удостоены:

скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев;

Олимпийский чемпион Александр Винокуров;

художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков;

кардиохирург Юрий Пя;

исследователь исторических карт Мухит-Ардагер Сыдыкназаров;

главный дирижер государственного академического оркестра "Отырар Сазы" Динара Тлендиева;

эстрадный певец Мирхидай Мирфарух;

рекордсмен мира по силовым номерам и рекордсмен Книги Гиннеса Сергей Цырульников.

В этот же день заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо по случаю завершения его дипломатической миссии, а Димаш Кудайберген стал обладателем награды премии "Халықтың сүйктісі – 2024".