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События

Димаш, Мария Мудряк, Майя Бекбаева и другие – новые послы доброй воли Казахстана

Посол доброй воли, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 03:13 Фото: пресс-служба МИД РК
9 декабря в Министерстве иностранных дел прошла церемония по назначению второго пула "Посла доброй воли" Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МИД РК, проект был инициирован главой государства и направлен на развитие диалога между культурами и народами, а также на повышение узнаваемости страны за рубежом.

Во второй пул "Послов доброй воли Казахстана" приглашены общественные и культурные деятели Казахстана:

  • народный артист Димаш Кудайберген;
  • оперная певица Мария Мудряк;
  • телеведущая и продюсер культурных проектов Майя Бекбаева;
  • археолог и член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Дмитрий Воякин;
  • глава правления "Qazaq Geography", ученый-этнограф Айгерим Мусагажинова.
Посол доброй воли, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 03:13

Фото: dimashnews

"Расширение пула "Послов доброй воли" призвано вдохновить людей по всему миру на еще большее сближение с Казахстаном".Пресс-служба МИД РК

Ранее этого статуса были удостоены:

  • скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев;
  • Олимпийский чемпион Александр Винокуров;
  • художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков;
  • кардиохирург Юрий Пя;
  • исследователь исторических карт Мухит-Ардагер Сыдыкназаров;
  • главный дирижер государственного академического оркестра "Отырар Сазы" Динара Тлендиева;
  • эстрадный певец Мирхидай Мирфарух;
  • рекордсмен мира по силовым номерам и рекордсмен Книги Гиннеса Сергей Цырульников.

В этот же день заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо по случаю завершения его дипломатической миссии, а Димаш Кудайберген стал обладателем награды премии "Халықтың сүйктісі – 2024".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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