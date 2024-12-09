Димаш, Мария Мудряк, Майя Бекбаева и другие – новые послы доброй воли Казахстана
Фото: пресс-служба МИД РК
9 декабря в Министерстве иностранных дел прошла церемония по назначению второго пула "Посла доброй воли" Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МИД РК, проект был инициирован главой государства и направлен на развитие диалога между культурами и народами, а также на повышение узнаваемости страны за рубежом.
Во второй пул "Послов доброй воли Казахстана" приглашены общественные и культурные деятели Казахстана:
- народный артист Димаш Кудайберген;
- оперная певица Мария Мудряк;
- телеведущая и продюсер культурных проектов Майя Бекбаева;
- археолог и член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Дмитрий Воякин;
- глава правления "Qazaq Geography", ученый-этнограф Айгерим Мусагажинова.
Фото: dimashnews
"Расширение пула "Послов доброй воли" призвано вдохновить людей по всему миру на еще большее сближение с Казахстаном".Пресс-служба МИД РК
Ранее этого статуса были удостоены:
- скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев;
- Олимпийский чемпион Александр Винокуров;
- художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков;
- кардиохирург Юрий Пя;
- исследователь исторических карт Мухит-Ардагер Сыдыкназаров;
- главный дирижер государственного академического оркестра "Отырар Сазы" Динара Тлендиева;
- эстрадный певец Мирхидай Мирфарух;
- рекордсмен мира по силовым номерам и рекордсмен Книги Гиннеса Сергей Цырульников.
В этот же день заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо по случаю завершения его дипломатической миссии, а Димаш Кудайберген стал обладателем награды премии "Халықтың сүйктісі – 2024".
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