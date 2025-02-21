Димаша Кудайбергена привлекли к борьбе с коррупцией

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали встретился с народным артистом Казахстана, международным певцом, композитором, мультиинструменталистом Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 21 февраля 2025 года из Telegram-канала Антикоррупционной службы.

"В ходе встречи председатель агентства ознакомил гостя с принимаемыми мерами по профилактике коррупции, современными методами, направленными на повышение прозрачности и укрепление принципов законности, а также с ключевыми направлениями работы агентства, способствующими формированию антикоррупционной культуры в стране", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Асхат Жумагали отметил, что искусство играет значительную роль в формировании антикоррупционной культуры в обществе, воспитании честности и справедливости, влияя на мировоззрение людей и укрепляя принципы добропорядочности.

Председатель Антикора подчеркнул, что важно уделять внимание предупреждению и профилактике в целях повышения нулевой терпимости к коррупции в обществе.

В свою очередь Димаш Кудайберген выразил поддержку проводимой работе и приверженность в деле противодействия коррупции во благо нашего будущего.

"Стороны обсудили перспективы совместных проектов в рамках продвижения принципов законности и порядка в обществе, направленных на снижение уровня коррупции и популяризацию принципов добропорядочности через культурные и образовательные инициативы". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В завершение встречи Асхат Жумагали выразил Димашу Кудайбергену особую благодарность за вклад в развитие культуры нашей страны, а также пожелал ему больших успехов и удачи в дальнейшей творческой деятельности.

С 26 января 2025 года Димаш находился в Будапеште, так как был членом жюри 10-го юбилейного сезона проекта "Virtuosos". Но три дня назад он сообщил поклонникам, что вернулся домой, и передал привет из Астаны.

А 17 февраля известный американский журнал опубликовал статью о Димаше Кудайбергене. В ней говорилось, что всемирно известный казахстанец удостоен награды DIAFA 2024 за глобальное влияние в сфере музыки.