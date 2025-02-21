Викторию Боню высмеяли за хвастовство перед Пенелопой Крус

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня подверглась критике в соцсетях после того, как на футбольном матче в Мадриде сфотографировалась с актрисой Пенелопой Крус, выставив напоказ сумку Chanel, сообщает Zakon.kz.

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" посетила игру между "Реалом" и "Манчестер Сити", где встретила звезду и сделала с ней совместное фото. В кадре Боня позировала, акцентируя внимание на черной сумке Chanel на цепочке.

Пользователи соцсетей заметили этот жест и раскритиковали его, отметив, что Крус держала аксессуар за спиной, в то время как Боня подчеркнула его присутствие.

"Сразу видно, кто русский: у одной сумка сзади, у другой напоказ", "Зачем так демонстративно выставлять бренд?", "Пенелопа звезда мирового уровня, но не кичится вещами", – такие комментарии появились под публикацией.

Некоторые подписчики также напомнили, что ранее Боня критиковала бренд и демонстративно разрезала сумку Chanel в знак протеста, задаваясь вопросом, не изменила ли она свою позицию.

Ранее Виктория Боня высказалась о небогатых мужчинах.

