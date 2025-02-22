Вышедший на свободу Алмас Кишкенбаев, пряча глаза за очками, сделал заявление

Популярный казахстанский певец Алмас Кишкенбаев, которого арестовали на 15 суток после приставания к подростку, сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

Артист 22 февраля на своей странице в Instagram опубликовал видеобращение. Он заявил, что не признает вину и попросил больше не беспокоить его по этому делу. На кадрах певец скрыл глаза за очками.

Ранее певца Алмаса Кишкенбаева подвергли административному аресту на 15 суток за приставание к подростку. Артист заказал доставку трех бутылок пива, которые ему привез курьер-школьник 2007 г. р. По словам юноши, мужчина забрал алкоголь, а потом предложил ему выпить вместе. Также подросток рассказал, что заказчик якобы домогался его. О произошедшем он рассказал отцу, который написал заявление в правоохранительные органы.

