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Культура и шоу-бизнес

Вышедший на свободу Алмас Кишкенбаев, пряча глаза за очками, сделал заявление

Вышедший на свободу Алмас Кишкенбаев, пряча глаза за очками, сделал заявление , фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 18:39 Фото: Instagram/a.kishkenbaev
Популярный казахстанский певец Алмас Кишкенбаев, которого арестовали на 15 суток после приставания к подростку, сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

Артист 22 февраля на своей странице в Instagram опубликовал видеобращение. Он заявил, что не признает вину и попросил больше не беспокоить его по этому делу. На кадрах певец скрыл глаза за очками.

Ранее певца Алмаса Кишкенбаева подвергли административному аресту на 15 суток за приставание к подростку. Артист заказал доставку трех бутылок пива, которые ему привез курьер-школьник 2007 г. р. По словам юноши, мужчина забрал алкоголь, а потом предложил ему выпить вместе. Также подросток рассказал, что заказчик якобы домогался его. О произошедшем он рассказал отцу, который написал заявление в правоохранительные органы.

Айсулу Омарова
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