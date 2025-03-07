Оскандалившийся Алмас Кишкенбаев оставил в соцсетях послание девушкам

Популярный казахстанский певец Алмас Кишкенбаев, которого арестовали на 15 суток после приставания к подростку, 7 марта на своей странице в Instagram опубликовал новое видео, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлен момент записи новой песни. Также он поздравил девушек с праздником 8 Марта.

"Дорогие девушки, с праздником вас! Для меня важнее всего твои чувства", – написал Кишкенбаев под постом.

Поклонники артиста оставили множество комментариев. В частности они обрадовались появлению Кишкенбаева во соцсетях и просили его больше не пропадать. Также им стало интересно, когда выйдет новый хит.

Ранее певца Алмаса Кишкенбаева подвергли административному аресту на 15 суток за приставание к подростку. Артист заказал доставку трех бутылок пива, которые ему привез курьер-школьник 2007 г. р. По словам юноши, мужчина забрал алкоголь, а потом предложил ему выпить вместе. Также подросток рассказал, что заказчик якобы домогался его. О произошедшем он рассказал отцу, который написал заявление в правоохранительные органы. 22 февраля вышедший на свободу Алмас Кишкенбаев, пряча глаза за очками, сделал заявление. Вину он не признал.

