Динара Сатжан восхитилась театральной жизнью Астаны

Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан посвятила свой очередной пост в социальных сетях театральной жизни Астаны, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram звезда провела небольшой исторический экскурс поклонникам:

"Сложно поверить, но 13 лет назад в Астане было всего шесть театров, а главный находился рядом с вокзалом. Его построили для себя железнодорожники в советском 1954 году, это было одно из главных культурно-досуговых мест Целинограда. Когда столицу перенесли из Алматы в Акмолу, здесь расположился Театр оперы и балета. Вплоть до 2013 года. Сейчас здесь работает Театр Жастар".

Сатжан сообщила, что в эти дни здесь проходят гастроли кыргызского театра с постановкой "Ак Кеме" по повести Чингиза Айтматова.

"Мой супруг был тронут постановкой. К слову, билет ему обошелся немного дороже, чем мне. И это было сделано от души", – отметила телеведущая.

Она подчеркнула, что субботним вечером, 19 апреля, на различных театральных подмостках города проходили сразу семь премьер, и добавила, что Астана официально культурная столица Казахстана.

Ранее казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан, которая недавно вышла замуж, порадовала поклонников новой публикацией, где поделилась своим главным инстайтом.