Из грязи в князи: Шаляпин накинулся на 35-летнюю жену Петросяна
Фото: Instagram/bruhunova/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин высказался в адрес молодой супруги юмориста Евгения Петросяна, блогера Татьяны Брухуновой, которая ранее высмеяла москвичек за использование поддельных сумок Birkin, сообщает Zakon.kz.
Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале Ирины Лилло.
Шаляпин считает подобные заявления неуместными и предположил, что Брухуновой не хватает жизненного опыта.
"Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: "Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи – вечна грязь". Ну, потому что, понимаете, это такая глупость", – заявил певец.
"Откровенная паль. Зачем они это носят?" – выразила недоумение блогер.
Ранее пятая жена Евгения Петросяна показала вещь, которая идет каждой девушке.
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