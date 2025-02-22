Из грязи в князи: Шаляпин накинулся на 35-летнюю жену Петросяна

Фото: Instagram/bruhunova/shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин высказался в адрес молодой супруги юмориста Евгения Петросяна, блогера Татьяны Брухуновой, которая ранее высмеяла москвичек за использование поддельных сумок Birkin, сообщает Zakon.kz.

Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале Ирины Лилло. Шаляпин считает подобные заявления неуместными и предположил, что Брухуновой не хватает жизненного опыта. "Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: "Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи – вечна грязь". Ну, потому что, понимаете, это такая глупость", – заявил певец. "Откровенная паль. Зачем они это носят?" – выразила недоумение блогер. Ранее пятая жена Евгения Петросяна показала вещь, которая идет каждой девушке.

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