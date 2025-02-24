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Культура и шоу-бизнес

Нурболат Абдуллин закатил грандиозный той в честь мамы

Нурболат Абдуллин праздник мама, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 12:28 Фото: Instagram/nurbullin
38-летний казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин устроил маме праздник в честь ее 65-летия. Кадрами с семейного мероприятия артист поделился в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

"День рождения, полный сюрпризов. Поздравляю вас, мамочка!" – отмечено в описании к первой публикации.

Далее певец разместил совместное фото, уточнив, что смех мамы меняет мир.

Армия поклонников не заставила себя ждать и присоединилась к поздравлениям.

Кроме того, среди приглашенных звезд можно перечислить Мейрамбека Беспаева, Жазиру Байрбекову, Нуржана Толендиева и других.

  • Молча завидую.
  • Почему я плачу.
  • Какая приятная и красивая мама.
  • Как потрясающе!
  • Долгих лет!
  • Живите счастливо! – отмечают пользователи.

Ранее сообщалось, что семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) порадовала подписчиков в Instagram процессом съемок первого клипа сына Зейна.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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