Нурболат Абдуллин закатил грандиозный той в честь мамы

38-летний казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин устроил маме праздник в честь ее 65-летия. Кадрами с семейного мероприятия артист поделился в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

"День рождения, полный сюрпризов. Поздравляю вас, мамочка!" – отмечено в описании к первой публикации.

Далее певец разместил совместное фото, уточнив, что смех мамы меняет мир.

Армия поклонников не заставила себя ждать и присоединилась к поздравлениям.

Кроме того, среди приглашенных звезд можно перечислить Мейрамбека Беспаева, Жазиру Байрбекову, Нуржана Толендиева и других.

Молча завидую.

Почему я плачу.

Какая приятная и красивая мама.

Как потрясающе!

Долгих лет!

Живите счастливо! – отмечают пользователи.

Ранее сообщалось, что семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) порадовала подписчиков в Instagram процессом съемок первого клипа сына Зейна.