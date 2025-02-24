Нурболат Абдуллин закатил грандиозный той в честь мамы
Фото: Instagram/nurbullin
38-летний казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин устроил маме праздник в честь ее 65-летия. Кадрами с семейного мероприятия артист поделился в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
"День рождения, полный сюрпризов. Поздравляю вас, мамочка!" – отмечено в описании к первой публикации.
Далее певец разместил совместное фото, уточнив, что смех мамы меняет мир.
Армия поклонников не заставила себя ждать и присоединилась к поздравлениям.
Кроме того, среди приглашенных звезд можно перечислить Мейрамбека Беспаева, Жазиру Байрбекову, Нуржана Толендиева и других.
- Молча завидую.
- Почему я плачу.
- Какая приятная и красивая мама.
- Как потрясающе!
- Долгих лет!
- Живите счастливо! – отмечают пользователи.
Ранее сообщалось, что семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) порадовала подписчиков в Instagram процессом съемок первого клипа сына Зейна.
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