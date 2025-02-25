Молодая жена Гарика Харламова отметила день рождения с мужем и свекровью в караоке

20 февраля 2025 года третья жена юмориста Гарика Харламова отметила день рождения. Актрисе Катерине Ковальчук исполнилось 32 года. Исполнительница роли в сериале "Гусар" собрала друзей и близких в караоке и поделилась с общественностью фотографиями с праздника, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, среди гостей была и свекровь Ковальчук Наталья Харламова, с которой невестка находится в хороших отношениях. Они также выбрали парные наряды, облачившись в красные платья.

Серию снимком и видео знаменитость разместила на странице в Instagram с краткой подписью: "20.02".

Тогда же, 20 февраля, Харламов публично поздравил жену, шуточно отметив, что пишет в Instagram для "галочки".

43-летний Гарик Харламов и Ковальчук поженились в начале лета 2024 года, а в августе сыграли свадьбу. Для юмориста этот брак стал третьим. Ранее он был женат на Кристине Асмус, с которой воспитывает 10-летнюю дочь. Кроме того, не так давно Ковальчук заподозрили в беременности.