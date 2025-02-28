"Легенда": молодая жена поздравила Гарика Харламова с 44-летием

20 февраля 2025 года в семье актеров Гарика Харламова и Катерины Ковальчук отмечали радостное событие. Тогда третьей жене креативного продюсера Comedy Club исполнилось 32 года. И вот сегодня, 28 февраля, сам шоумен празднует 44-летие, сообщает Zakon.kz.

Ковальчук решила не медлить и публично поздравила супруга. Она разместила серию совместных снимков и фотографий, добавив трогательное обращение на странице в Instagram.

"С днем рождения, легенда! Невероятно горжусь, во многом беру пример, люблю очень сильно! Твори! А я всегда рядом". Катерина Ковальчук

Харламов же поздравил сам себя.

К поздравлениям присоединился и знаменитый актер Александр Ревва. Он также отдал дань уважения шоумену в социальных сетях:

"С днем рождения, мой дорогой друг и самый смешной человек! Самого крепкого здоровья, здорового тебе питания и счастливого проживания! Ценю, уважаю, люблю!"

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Харламов и Ковальчук поженились в начале лета 2024 года, а в августе сыграли свадьбу. Для юмориста этот брак стал третьим. Ранее он был женат на Кристине Асмус, с которой воспитывает 10-летнюю дочь. Кроме того, не так давно Ковальчук заподозрили в беременности.