Прохор Шаляпин вынес очередной "модный вердикт" Татьяне Брухуновой

Прохор Шаляпин мастерски подлил масла в огонь скандала с 35-летней супругой Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой, сообщает Zakon.kz.

Все началось с высказываний Татьяны Брухуновой, которая оскорбила любительниц фейковых "брендовых" сумочек. Блогершу возмутила случайная встреча с их обладательницами в одном из столичных ресторанов.

После этого в конфликт вмешался Прохор Шаляпин:

"Танечка, дорогая, переходи на пакеты. Это самое лучшее вложение. Ты каждый день новые пакеты себе можешь позволить, и все в оригинале", – посоветовал артист.

Татьяна пока не ответила ему. Ранее российский певец Прохор Шаляпин уже высказывался в адрес молодой супруги юмориста Евгения Петросяна.