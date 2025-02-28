Ди Каприо стал амбассадором известного бренда
Фото: Facebook//LeonardoDiCaprio
Актер Леонардо Ди Каприо объявлен одним из амбассадоров швейцарского бренда часов Rolex, сообщает Zakon.kz.
Актер присоединился к плеяде не менее звездных деятелей Голливуда. Информацией бренд поделился на своем сайте. Rolex отметил актерские достижения Ди Каприо и активную позицию по защите окружающей среды.
"Как в кадре, так и за кадром усилиями Ди Каприо руководит его желание вдохновлять и способствовать значимым изменениям в мире", – говорится в пресс-релизе.
В 1998 году он основал фонд по борьбе с климатическими изменениями и защите дикой природы и с тех спродюсировал немало документальных фильмов о срочной необходимости природоохранных мероприятий, также перечислил заслуги актера Rolex. Кроме того, ООН выбрала актера посланником мира. Ди Каприо впервые заметили в часах Rolex в конце прошлого года.
Днями ранее модный бренд Loewe открыл в Шанхае магазин из золотых плиток на фасаде, а в Dior помогли молодой семейной паре провести гендер-пати.
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