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Культура и шоу-бизнес

Закройте свои рты: певица Луина обратилась к недоброжелателям

Луина, артисты, шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 00:03 Фото: Instagram/luinaofficial
Казахстанская певица Луина жестко высказалась в соцсетях о людях, которые, по её словам, распространяют ложную информацию о своём влиянии на её жизнь и финансовое благополучие.

В серии сторис в Instagram артистка поблагодарила тех, кто действительно поддерживает ее и ее семью, но при этом резко обратилась к тем, кто, по ее мнению, приписывает себе несуществующие заслуги.

"Некоторым людям пора перестать нести чушь о том, что они как-то влияют на мою жизнь или на мое финансовое благополучие!" — написала Луина.

Она также предупредила, что не собирается терпеть подобные заявления и готова раскрыть все факты:

"Не вынуждайте меня выложить все карты на стол и показать, кто тут на самом деле фантазер", — добавила певица.

Артистка подчеркнула, что не позволит кому-либо использовать ее доброту или приписывать себе чужие достижения.


"Так что закройте свои рты", — подытожила она.

Ранее Луина поздравила молодого мужа с пятой годовщиной. 

Айсулу Омарова
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