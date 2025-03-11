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Культура и шоу-бизнес

Молодая жена Гарика Харламова уехала из России в США

Катерина Ковальчук, США, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 23:10 Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Российская актриса Катерина Ковальчук уехала из России в США, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с отдыха артистка поделилась на своей странице в Instagram. 

На одном видео Катерина Ковальчук летает на вертолете над Нью-Йорком. 

В другой публикации она разместила фотографии из разных локаций мегаполиса. 

Судя по всему, ее муж, юморист Гарик Харламов в этот раз с актрисой не поехал. Однако он активно комментирует ее публикации. 

"Крутыха моя", – написал Харламов в одном комментарии. 

Ранее сообщалось, что 20 февраля 2025 года в семье актеров Гарика Харламова и Катерины Ковальчук отмечали радостное событие

Айсулу Омарова
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