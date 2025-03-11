Молодая жена Гарика Харламова уехала из России в США
Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Российская актриса Катерина Ковальчук уехала из России в США, сообщает Zakon.kz.
Кадрами с отдыха артистка поделилась на своей странице в Instagram.
На одном видео Катерина Ковальчук летает на вертолете над Нью-Йорком.
В другой публикации она разместила фотографии из разных локаций мегаполиса.
Судя по всему, ее муж, юморист Гарик Харламов в этот раз с актрисой не поехал. Однако он активно комментирует ее публикации.
"Крутыха моя", – написал Харламов в одном комментарии.
Ранее сообщалось, что 20 февраля 2025 года в семье актеров Гарика Харламова и Катерины Ковальчук отмечали радостное событие.
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