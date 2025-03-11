Молодая жена Гарика Харламова уехала из России в США

Российская актриса Катерина Ковальчук уехала из России в США, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с отдыха артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На одном видео Катерина Ковальчук летает на вертолете над Нью-Йорком.

В другой публикации она разместила фотографии из разных локаций мегаполиса.

Судя по всему, ее муж, юморист Гарик Харламов в этот раз с актрисой не поехал. Однако он активно комментирует ее публикации.

"Крутыха моя", – написал Харламов в одном комментарии.

Ранее сообщалось, что 20 февраля 2025 года в семье актеров Гарика Харламова и Катерины Ковальчук отмечали радостное событие.