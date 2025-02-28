"Грязные" секреты жизни из дневника Деми Мур стали достоянием общественности

Жизнь 62-летней звезды Голливуда Деми Мур в последние дни оказалась под еще более пристальным вниманием, чем обычно, сообщает Zakon.kz.

Все дело в том, что достоянием общественности стал ее дневник ранних лет, который оказался в распоряжении редакции Daily Mail. Как пишет издание, он был выброшен в складское помещение, когда-то принадлежавшее ее бывшему мужу Брюсу Уиллису.

Рукопись содержит шокирующие семейные тайны Деми Мур. И если некоторые СМИ увидели в этих откровениях сложный и философский опыт, определивший дальнейшую жизнь звезды, то другие просто назвали прошлое из ее жизни "грязными" подробностями.

В дневнике, который она вела с 14 лет, Деми Мур писала, что изначально ее хотели назвать Элизабет Фейт Хармон. Но мать изменила имя после того, как рассталась со своим биологическим отцом всего за несколько недель до ее рождения.

Детство звезды было нестабильным из-за конфликтов с матерью. В одной из записей в дневнике Мур рассказала об инциденте, когда ее заставили вмешаться в попытку самоубийства ее матери.

В дневнике было написано: "Я встала и пошла посмотреть, что происходит. Там была моя мама, пытающаяся проглотить целую бутылку таблеток. Мой отец пытался остановить ее, но один не справлялся. Когда он увидел меня, сказал: "Я буду держать ее, и я хочу, чтобы ты вытащила таблетки у нее изо рта".

Она отметила, что это было "первое из спасений (матери. – Прим. ред.) от самоубийства".

Деми Мур также вспоминала, как вытаскивала пьяную мать из бара.

Семья часто переезжала, имела проблемы с деньгами, родители злоупотребляли алкоголем.

Отец Мур, Дэнни Гайнс, покончил жизнь самоубийством в 1980 году, в то время как ее мать, Вирджиния Гайнс, продолжала пить и гулять, часто беря с собой дочь.

"В барах моя мать любила, когда ей говорили, что она не выглядит достаточно взрослой, чтобы быть моей мамой. Интересно, почему. Мне было 14,5 лет, а выглядела я на 25. Меня почти всегда обслуживали", – писала Мур.

В конце концов ей приходилось вытаскивать пьяную мать из бара.

В 14 лет Деми Мур начала употреблять наркотики, а в 15 до нее домогался взрослый мужчина. У этой истории трагичный финал: мать актрисы продала девочку за 500 долларов, по всей видимости, тому самому мужчине.

"Ну, в конечном итоге все закончилось тем, что моя собственная мать продала меня за 500 долларов. Я чувствовала себя такой ничтожной и униженной. Как только она получила свои деньги, я ушла", – сказано в заметках.

Наркотики остались в жизни Мур на длительное время. А к подростковому возрасту Мур полностью погрузилась в жизнь вечеринок. Переехав в Редондо-Бич, Калифорния, она попала в новый круг общения, который вращался вокруг выпивки и употребления наркотиков.

"Мой новый персонаж теперь был курильщиком, пьяницей и курильщиком травки", – призналась она.

Она и ее друзья пили все, что попадалось им под руку, с единственной целью – как можно сильнее опьянеть.

Кроме того, в дневнике актриса призналась в изменах своему первому мужу, рассказала подробности их свадьбы.

"Вечером перед свадьбой я взяла бутылку шампанского и пошла к парню, с которым в то время снималась в фильме. Он разбудил меня в 10:30 утра следующего дня, а к часу я должна была быть готова. С опозданием, с похмелья и чувством вины я встретила день своей свадьбы. Следующие три года не были лучшими. Я стала больше пить и употреблять наркотики. У меня было довольно много романов, которые были всего лишь способом скрыться", – признавалась Деми Мур, рассказывая о браке с Фредди Муром.

Сама актриса пока не отреагировала на эти публикации.

62-летняя Деми Мур в 2025 году впервые стала номинанткой на одну из самых престижных мировых кинопремий. Ее номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за главную роль в фильме "Субстанция".