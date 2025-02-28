#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.49
525.71
5.77
Культура и шоу-бизнес

Невестка Наташи Королёвой опубликовала фотографии с отдыха

Невестка Наташи Королёвой опубликовала фотографии с отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 18:21 Фото: Instagram/melissa_foxs_
К звездной семье Наташи Королёвой приковано пристальное внимание. Чем и пользуется ее невестка Мелисса. Супруга единственного сына исполнительницы хита "Жёлтые тюльпаны" часто публикует фотографии и рассказывает о происходящем, сообщает Zakon.kz.

Не так давно стало известно, что знаменитости улетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Мелисса Глушко уже рассказывала о поездке в пустыню.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 18:21
Наташа Королёва с сыном и невесткой покинули Россию
, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 18:21

Теперь она поделилась новыми снимками с курорта.

Ранее девушка также показывала поклонникам нового члена семьи – попугая.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В Сети обсуждают новый образ дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой
Культура и шоу-бизнес
19:11, Сегодня
В Сети обсуждают новый образ дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: