Невестка Наташи Королёвой опубликовала фотографии с отдыха

Невестка Наташи Королёвой опубликовала фотографии с отдыха
Фото: Instagram/melissa_foxs_
К звездной семье Наташи Королёвой приковано пристальное внимание. Чем и пользуется ее невестка Мелисса. Супруга единственного сына исполнительницы хита "Жёлтые тюльпаны" часто публикует фотографии и рассказывает о происходящем, сообщает Zakon.kz.
Не так давно стало известно, что знаменитости улетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Мелисса Глушко уже рассказывала о поездке в пустыню.
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Теперь она поделилась новыми снимками с курорта.
Ранее девушка также показывала поклонникам нового члена семьи – попугая.
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