Невестка Наташи Королёвой опубликовала фотографии с отдыха

К звездной семье Наташи Королёвой приковано пристальное внимание. Чем и пользуется ее невестка Мелисса. Супруга единственного сына исполнительницы хита "Жёлтые тюльпаны" часто публикует фотографии и рассказывает о происходящем, сообщает Zakon.kz.

Не так давно стало известно, что знаменитости улетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Мелисса Глушко уже рассказывала о поездке в пустыню.

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Теперь она поделилась новыми снимками с курорта.

Ранее девушка также показывала поклонникам нового члена семьи – попугая.