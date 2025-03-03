#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.22
519.14
5.64
Культура и шоу-бизнес

41-летняя Ксения Бородина раскрыла главную тайну, которую скрывала от семьи

Ксения Бородина шоу Маска участие, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 11:51 Фото: Instagram/borodylia
На днях прошел очередной выпуск популярного шоу "Маска", по итогам которого выбыла телеведущая Ксения Бородина. Как оказалось, 41-летняя знаменитость пряталась в костюме плюшевой Овечки. Несмотря на то, что телезвезда выбыла из шоу, она осталась довольна собой, сообщает Zakon.kz.

Своими эмоциями и впечатлениями Бородина поделилась с подписчиками на личной странице в Instagram, добавив несколько фото с закулисья.

"Наконец-то я могу поделиться этим. Я приняла участие в шоу "Маска". Это было невероятное приключение, когда ты на сцене поешь, но никто не знает, что это ты. Впервые я решилась спеть, и, как мне кажется, все очень мило получилось. Спасибо всем зрителям на шоу, кто поддерживал и голосовал. Спасибо жюри за ваши интересные догадки, но радостно еще больше от того, что вы меня так и не рассекретили. У вас было очень много интересных версий, но, что под маской Овечки я, вы так и не догадались", – написала она в своем блоге.

Далее актриса от всей души поблагодарила тех, кто пригласил ее в шоу испытать себя на прочность.

Также Бородина подчеркнула тот момент, что тяжелей всего было скрывать участие в шоу от родных и близких.

Фото: Instagram/borodylia

"Но все получилось. Ура! Всем остальным участникам я желаю прекрасных выступлений. Это нелегкий труд просто выступать, а в маске – еще сложнее. Всех целую", – резюмировала Бородина.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 11:51
Ольга Бузова посягнула на хит Бритни Спирс 27-летней давности
, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 11:51

2 марта 2025 года состоялась 97-я церемония вручения наград премии "Оскар". Ее ведущим стал продюсер, комик Конан О’Брайен. Кто же получил заветные статуэтки, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Максим Галкин опубликовал свежее фото 75-летней Аллы Пугачёвой
Культура и шоу-бизнес
12:06, Сегодня
Максим Галкин опубликовал свежее фото 75-летней Аллы Пугачёвой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: