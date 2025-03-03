41-летняя Ксения Бородина раскрыла главную тайну, которую скрывала от семьи

На днях прошел очередной выпуск популярного шоу "Маска", по итогам которого выбыла телеведущая Ксения Бородина. Как оказалось, 41-летняя знаменитость пряталась в костюме плюшевой Овечки. Несмотря на то, что телезвезда выбыла из шоу, она осталась довольна собой, сообщает Zakon.kz.

Своими эмоциями и впечатлениями Бородина поделилась с подписчиками на личной странице в Instagram, добавив несколько фото с закулисья.

"Наконец-то я могу поделиться этим. Я приняла участие в шоу "Маска". Это было невероятное приключение, когда ты на сцене поешь, но никто не знает, что это ты. Впервые я решилась спеть, и, как мне кажется, все очень мило получилось. Спасибо всем зрителям на шоу, кто поддерживал и голосовал. Спасибо жюри за ваши интересные догадки, но радостно еще больше от того, что вы меня так и не рассекретили. У вас было очень много интересных версий, но, что под маской Овечки я, вы так и не догадались", – написала она в своем блоге.

Далее актриса от всей души поблагодарила тех, кто пригласил ее в шоу испытать себя на прочность.

Также Бородина подчеркнула тот момент, что тяжелей всего было скрывать участие в шоу от родных и близких.

Фото: Instagram/borodylia

"Но все получилось. Ура! Всем остальным участникам я желаю прекрасных выступлений. Это нелегкий труд просто выступать, а в маске – еще сложнее. Всех целую", – резюмировала Бородина.

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