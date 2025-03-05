Бекхэмы поздравили старшего сына с 26-летием, показав редкие фото

4 марта 2025 года Бруклину Бекхэму исполнилось 26 лет. Его звездные родители публично поздравили его, опубликовав фотографии из домашнего архива в честь этого важного события, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 49-летний английский футболист Дэвид Бекхэм на странице в Instagram прикрепил детскую фотографию Бруклина, где они оба корчат рожицу.

"Мы тебя очень любим. Желаем тебе самого лучшего дня, много тортов и острого соуса. Мы скучаем по тебе", – написал он.

Тем временем его супруга, 50-летняя Виктория Бекхэм, также поделилась серией детских фотографий и добавила:

"С днем рождения, Бруклин… Мы все тебя очень любим и надеемся, что у тебя будет замечательный день! Целуем".

Сам же Бруклин пока находится в поисках себя. Сначала он занимался модельным бизнесом, потом фотографией. В 2021 году заявил, что собирается стать профессиональным шеф-поваром.

Так, совсем недавно сын знаменитостей разработал собственный рецепт острого соуса.

Стоит отметить, что Бекхэмы состоят в браке с 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: трое сыновей и одна дочь.

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