Бекхэмы поздравили старшего сына с 26-летием, показав редкие фото
К примеру, 49-летний английский футболист Дэвид Бекхэм на странице в Instagram прикрепил детскую фотографию Бруклина, где они оба корчат рожицу.
"Мы тебя очень любим. Желаем тебе самого лучшего дня, много тортов и острого соуса. Мы скучаем по тебе", – написал он.
Тем временем его супруга, 50-летняя Виктория Бекхэм, также поделилась серией детских фотографий и добавила:
"С днем рождения, Бруклин… Мы все тебя очень любим и надеемся, что у тебя будет замечательный день! Целуем".
Сам же Бруклин пока находится в поисках себя. Сначала он занимался модельным бизнесом, потом фотографией. В 2021 году заявил, что собирается стать профессиональным шеф-поваром.
Так, совсем недавно сын знаменитостей разработал собственный рецепт острого соуса.
Стоит отметить, что Бекхэмы состоят в браке с 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: трое сыновей и одна дочь.
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