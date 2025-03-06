Отец Торегали Тореали обратился к казахстанцам из-за состояния внука

Несколько дней назад известный казахстанский певец Торегали Тореали отменил свои концерты из-за проблем в семье. В связи с этим сегодня отец артиста Тореали Толепов обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

3 марта 2025 года Торегали заявил о переносе концертов в четырех городах страны на поздний срок. По его словам, это вынужденная мера из-за проблем со здоровьем его сына Тореша.

"Чувствовать в последние дни ваши теплые слова, искреннюю поддержку – большая радость для нас, радость для сердца. Ясно, что ваши чистые пожелания и молитвы... рождены из ваших истинных намерений. Каждое ваше слово, каждое ваше доброе пожелание – это поддержка для наших сердец, забота о нашем состоянии", – написал 6 марта в своем Instagram Тореали Толепов, обращаясь к народу Казахстана.

Отец певца отметил, что испытание – это благословение, если человек воспринимает его спокойно.

"А наличие истинных доброжелателей, поддерживающих нас людей – это бесценное сокровище. Поэтому большое спасибо за ваше внимание! Пусть Всевышний пересечет всех нас в благополучии, здравии, радости и добре!" – заключил Тореали Толепов.

Подписчики Толепова, коллеги и поклонники Торегали пожелали скорейшего выздоровления Торешу.