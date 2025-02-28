Игорь Крутой с извинениями вернулся в соцсети

70-летний российский эстрадный композитор Игорь Крутой является активным пользователем социальных сетей. Пианист на постоянной основе рассказывает о событиях как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Но внезапно артист пропал с поля зрения поклонников, сообщает Zakon.kz.

Одна из последних публикаций Крутого была посвящена Роману Костомарову и размещена 8 февраля 2025 года. И вот сегодня, 28 февраля, певец вернулся к своей армии поклонников.

В первую очередь он обратился к подписчикам с извинениями:

"Должен попросить у вас прощения за уход со связи с вами. На то есть несколько объективных причин, объясняющих и оправдывающих меня".

Во-первых, 8 марта во ДС "ЦСКА Арена" состоится премьера его шоу "Рапсодия льда – 2".

"В нем мою новую музыку будут исполнять два лауреата премии "Грэмми" – Ильдар Абдразаков (Россия) и Sumi Jo (Южная Корея), замечательная сопрано Ольга Перетятько, любовь всей нашей страны Дима Билан, а на льду в это время будет происходить невообразимое действие в исполнении чемпионов мира и Европы и в постановке гениального Ильи Авербуха". Игорь Крутой

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Во-вторых, продолжает он, "только вчера ночью закончил работу над авторским альбомом "Mistero", который выйдет практически в одно время с ТВ-эфиром "Рапсодии льда – 2".

В-третьих, по словам Крутого, он присутствовал на всех репетициях.

"4. И самая главная проблема – в сутках очень мало часов, к моему великому сожалению". Игорь Крутой

Комментаторы с восторгом отозвались на возвращение маэстро.

Игорь Яковлевич, берегите себя в первую очередь. Вы один, у вас много идей и планов, но отдых и забота о своем здоровье должны быть на первом месте.

Даже и не переживайте. Мы всегда вас ждем, если пропали – значит есть серьезные причины.

Это будет стоить свеч.

Как мы вам рады. Вдохновения и успехов!

Также среди отзывов можно встретить и вопросы про казахстанского артиста Димаша Кудайбергена.

Ждем концертов с Димашем! Любим!

А с Димашем когда будет сотрудничество?

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