Новая публикация 70-летнего Игоря Крутого вызвала вопросы и негодование поклонников

Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой, который с 8 февраля 2025 года "пропал" из Instagram, вновь возвращается в социальную сеть, сообщает Zakon.kz.

В минувшую пятницу, 28 февраля, исполнитель хита "Незаконченный роман" с извинениями вернулся к своей армии поклонников. Свое отсутствие Крутой объяснил занятостью и тем, что "в сутках очень мало часов".

Сегодня же маэстро опубликовал видео с 10-й юбилейной церемонии национальной музыкальной премии "Виктория", которая состоялась в первый день весны.

На кадрах запечатлено закулисье премии, которое любят подписчики Крутого.

"На "Виктории", как и подобает юбилейной церемонии, за кулисами было все: Филипп хвастался "каменным" прессом, а мы с Гришей пытались это проверить ударами, очень талантливая и мною любимая Анечка Асти сломала каблук, предсказав это, как только мы с ней ступили на эскалатор, купался в заслуженных овациях гениальный Лёнечка Агутин, на сцене блистала красавица Люсенька Чеботина, весь зал Live Arena пел хит "Матушка земля" вместе с прекрасной дебютанткой Татьяной Куртуковой, завораживал зал своим огромным талантом и глубиной Дима Билан, юбилей украшала красавица Севиль, талант Володи Преснякова блистал всеми гранями", – рассказал композитор.

Также Крутой проинформировал поклонников о том, что через некоторое время они смогут посмотреть эту церемонию на ТК "Россия-1".

"А я с удовольствием хочу пригласить всех на мою премьеру "Рапсодия льда-2", которая состоится 8 Марта на "ЦСКА АРЕНА". До встречи! Сегодняшний репортаж сопровождала композиция "Танцующие Эвридики"(муз. И. Крутой)", – заключил пианист.

Подписчики неоднозначно отреагировали на новую публикацию Игоря Яковлевича: если у одних она вызвала вопросы, то у других – негодование:

"Раздутая напыщенность!"

"Смешные такие. У Фили пресс на месте?!"

"Ужас, Лепс там поддатый, что ли, весь красный. Что-то говорит горячо".

"Как надоели все эти личности, хотелось кого-нибудь новенького, свежего".

"Ну какой Филя певец года? Ну что вы? Проснитесь уже, это премия давно себя скомпрометировала".

"Филиппу, конечно, надо вести поскромнее было. Видно, когда вы ему вручали статуэтку, он себя уж очень высоко ценит".

"Аня Асти все никак не могла определиться, с кем она идет: с Игорем Яковлевичем или с мужем. Муж, кажется, немного напрягался".

А верные поклонники Крутого просто оставили под публикацией восторженные комплименты в адрес своего кумира:

"Как интересно!"

"Любимый маэстро!"

"Игорь Яковлевич, вы – лучший".

"Игорь Яковлевич, спасибо за потрясающие кадры!"

"Игорь Яковлевич, в вашей скромности столько харизмы, интеллигентности, добра, тепла. Обожаю вас!"

"Самый лучший, скромный, милый и любимый маэстро. Игорь Яковлевич, ваши шедевры любим всем сердцем и душой. Удачи и успехов вам в мире музыки".

Напомним, одна из последних публикаций Игоря Крутого была посвящена Роману Костомарову и размещена 8 февраля 2025 года. В ней композитор раскрыл "страшный" секрет о фигуристе.