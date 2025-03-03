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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация 70-летнего Игоря Крутого вызвала вопросы и негодование поклонников

Новая публикация 70-летнего Игоря Крутого вызвала вопросы и негодование поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 13:52 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой, который с 8 февраля 2025 года "пропал" из Instagram, вновь возвращается в социальную сеть, сообщает Zakon.kz.

В минувшую пятницу, 28 февраля, исполнитель хита "Незаконченный роман" с извинениями вернулся к своей армии поклонников. Свое отсутствие Крутой объяснил занятостью и тем, что "в сутках очень мало часов".

Сегодня же маэстро опубликовал видео с 10-й юбилейной церемонии национальной музыкальной премии "Виктория", которая состоялась в первый день весны.

На кадрах запечатлено закулисье премии, которое любят подписчики Крутого.

"На "Виктории", как и подобает юбилейной церемонии, за кулисами было все: Филипп хвастался "каменным" прессом, а мы с Гришей пытались это проверить ударами, очень талантливая и мною любимая Анечка Асти сломала каблук, предсказав это, как только мы с ней ступили на эскалатор, купался в заслуженных овациях гениальный Лёнечка Агутин, на сцене блистала красавица Люсенька Чеботина, весь зал Live Arena пел хит "Матушка земля" вместе с прекрасной дебютанткой Татьяной Куртуковой, завораживал зал своим огромным талантом и глубиной Дима Билан, юбилей украшала красавица Севиль, талант Володи Преснякова блистал всеми гранями", – рассказал композитор.

Также Крутой проинформировал поклонников о том, что через некоторое время они смогут посмотреть эту церемонию на ТК "Россия-1".

"А я с удовольствием хочу пригласить всех на мою премьеру "Рапсодия льда-2", которая состоится 8 Марта на "ЦСКА АРЕНА". До встречи! Сегодняшний репортаж сопровождала композиция "Танцующие Эвридики"(муз. И. Крутой)", – заключил пианист.

Подписчики неоднозначно отреагировали на новую публикацию Игоря Яковлевича: если у одних она вызвала вопросы, то у других – негодование:

  • "Раздутая напыщенность!"
  • "Смешные такие. У Фили пресс на месте?!"
  • "Ужас, Лепс там поддатый, что ли, весь красный. Что-то говорит горячо".
  • "Как надоели все эти личности, хотелось кого-нибудь новенького, свежего".
  • "Ну какой Филя певец года? Ну что вы? Проснитесь уже, это премия давно себя скомпрометировала".
  • "Филиппу, конечно, надо вести поскромнее было. Видно, когда вы ему вручали статуэтку, он себя уж очень высоко ценит".
  • "Аня Асти все никак не могла определиться, с кем она идет: с Игорем Яковлевичем или с мужем. Муж, кажется, немного напрягался".

А верные поклонники Крутого просто оставили под публикацией восторженные комплименты в адрес своего кумира:

  • "Как интересно!"
  • "Любимый маэстро!"
  • "Игорь Яковлевич, вы – лучший".
  • "Игорь Яковлевич, спасибо за потрясающие кадры!"
  • "Игорь Яковлевич, в вашей скромности столько харизмы, интеллигентности, добра, тепла. Обожаю вас!"
  • "Самый лучший, скромный, милый и любимый маэстро. Игорь Яковлевич, ваши шедевры любим всем сердцем и душой. Удачи и успехов вам в мире музыки".

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Напомним, одна из последних публикаций Игоря Крутого была посвящена Роману Костомарову и размещена 8 февраля 2025 года. В ней композитор раскрыл "страшный" секрет о фигуристе.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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