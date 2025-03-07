Лариса Долина рассказала, почему на каждом дне рождения просит у дочери прощения

Российская певица Лариса Долина признается, что успешная карьера стоила ей отношений с единственной дочерью Ангелиной. Она взрослела, когда родительница гастролировала, пытаясь обеспечить семью, сообщает Zakon.kz.

По информации Starhit, до сих пор народная артистка испытывает чувство вины.

"На каждом дне рождения Лины я прошу у нее прощения за тот период, когда она была маленькой и мне приходилось ездить на гастроли. А в Советском Союзе они были очень длинными, поэтому мы редко виделись. Я, конечно, приезжала ее навещать, и какое-то время мы были вместе. Но ей не хватало общения со мной, и я до сих пор об этом очень жалею. У меня не было другого выхода – мне надо было зарабатывать деньги", – вспоминает Лариса Александровна.

Недостаток внимания от родного человека сказался на жизни Лины. Когда она уехала учиться в Лондон, то попала в дурную компанию.

Теперь наверстать упущенное время Долина старается уже с 13-летней внучкой Сашей: они вместе путешествуют и не имеют секретов друг от друга.

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