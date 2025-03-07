#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Культура и шоу-бизнес

Блогера Александру Митрошину задержали из-за неуплаты налогов

Александра Митрошина, блогера, налоги, задержания, Россия , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 22:34 Фото: Instagram/alexandramitroshina
Блогер Александра Митрошина была задержана в Краснодарском крае (Россия) по подозрению в отмывании средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 марта сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Митрошина не заплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Для создания видимости законности ее действий она легализовала часть средств, приобретя недвижимость в Москве.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК ("Легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем"). Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Королеву марафонов" Елену Блиновскую приговорили к пяти годам за неуплату налогов. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Мудрость оказалась полной глупостью: Алсу раскрыла одну из причин развода с Абрамовым
Культура и шоу-бизнес
19:47, Сегодня
Мудрость оказалась полной глупостью: Алсу раскрыла одну из причин развода с Абрамовым
10 фильмов о женщинах: сильных, смелых и нежных
Культура и шоу-бизнес
14:51, Сегодня
10 фильмов о женщинах: сильных, смелых и нежных
Микс живописи и фотоискусства: выставка Aiel Tizginde открылась в столице
Культура и шоу-бизнес
11:53, Сегодня
Микс живописи и фотоискусства: выставка Aiel Tizginde открылась в столице
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: