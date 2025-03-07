Блогера Александру Митрошину задержали из-за неуплаты налогов

Блогер Александра Митрошина была задержана в Краснодарском крае (Россия) по подозрению в отмывании средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 марта сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ.



По версии следствия, Митрошина не заплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Для создания видимости законности ее действий она легализовала часть средств, приобретя недвижимость в Москве.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК ("Легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем"). Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы.

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