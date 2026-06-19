Условный срок, штраф и конфискация имущества на миллионы: в Москве вынесли приговор блогеру Митрошиной

В Москве накануне суд вынес приговор известному блогеру Александре Митрошиной по делу о легализации (отмывании) денежных средств, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы:

"Тверской районный суд Москвы 18 июня 2026 года признал Митрошину А.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 900 000 рублей (5 967 000 тенге. – Прим. ред.)".

Также сообщается, что суд конфисковал в доход государства имущество блогера на сумму 115 249 600 рублей (764 104 848 тенге).

О том, что Александру Митрошину задержали из-за неуплаты налогов, стало известно в марте 2025 года. По версии следствия, блогер не заплатила налоги на сумму более 127 млн рублей. Для создания видимости законности ее действий она легализовала часть средств, приобретя недвижимость в Москве. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК ("Легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем"). Отмечалось, что Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы.