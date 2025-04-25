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Культура и шоу-бизнес

Оскандалившийся Алмас Кишкенбаев решил порадовать публику

казахстанский певец Алмас Кишкенбаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 17:42 Фото: Instagram/a.kishkenbaev
Казахстанский исполнитель Алмас Кишкенбаев дал понять, что произошедший в его жизни скандал не является поводом перестать заниматься творчеством, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 24 апреля 2025 года, он поделился новостью: готова новая песня победителя SuperStar KZ.

"Дорогие! Скоро выйдет моя новая песня. Жду вашей поддержки песне", – подписал он видео с отрывком композиции, которая называется "Қымбат".

Стоит отметить, что подписчики певца в комментариях активно взялись его поддерживать и желать удачи.

  • Какой голос
  • Обладатель особого голоса – бриллиант!
  • Желаю тебе успехов
  • Светлой вам дороги!
  • Пожалуйста, перестаньте петь такие красивые песни. Я влюблюсь в 40
  • Ваше творчество сияет, Алмасжан! Берегите себя!

В начале 2025 года певец оказался на скамье подсудимых. Сообщалось, что Кишкенбаев заказал доставку трех бутылок пива. Заказ отработал курьер-школьник 2007 года рождения. По словам юноши, когда он прибыл, мужчина забрал алкоголь, а потом предложил ему выпить вместе. Также подросток рассказал, что заказчик якобы домогался его. О произошедшем он рассказал отцу, который написал заявление в правоохранительные органы. Суд арестовал артиста на 15 суток. Отбыв наказание, Кишкенбаев записал видеообращение, заявив, что не признает вину и попросил больше не беспокоить его по этому делу. Позже видео было удалено.

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Айсулу Омарова
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