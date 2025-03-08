Казахстанский блогер сделал предложение любимой и устроил переполох в соцсетях
Молодой человек приехал под окна девушки на тройке лошадей, которые везли за собой повозку, заставленную корзинами роз.
Пока пользователи гадали, что на самом деле происходит в ролике, выяснилось, что это не просто поздравление с женским праздником, а настоящее предложение руки и сердца. Его сделал своей избраннице и матери своих детей Эльмире Толегеновой казахстанский блогер-миллионник Ерболат Жанабылов.
Романтичный поступок не остался без ответа. Девушка, которая также является популярным блогером, согласилась выйти замуж.
"Спустя 12 лет я дождалась предложения руки и сердца, свадьбе быть", – написала она.
Подписчики поздравили будущих супругов и единогласно признали, что это лучший подарок на 8 Марта и самый романтичный.
Ранее популярный казахстанский певец Алмас Кишкенбаев, которого арестовали на 15 суток после приставания к подростку, опубликовал видео с фрагментом новой песни и поздравил девушек с 8 Марта.