Казахстанский блогер сделал предложение любимой и устроил переполох в соцсетях

8 марта в социальных сетях распространилось романтичное видео, где на одной из улиц Астаны мужчина устроил настоящую цветочную сказку для своей возлюбленной, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек приехал под окна девушки на тройке лошадей, которые везли за собой повозку, заставленную корзинами роз.

Пока пользователи гадали, что на самом деле происходит в ролике, выяснилось, что это не просто поздравление с женским праздником, а настоящее предложение руки и сердца. Его сделал своей избраннице и матери своих детей Эльмире Толегеновой казахстанский блогер-миллионник Ерболат Жанабылов.

Романтичный поступок не остался без ответа. Девушка, которая также является популярным блогером, согласилась выйти замуж.

"Спустя 12 лет я дождалась предложения руки и сердца, свадьбе быть", – написала она.

Подписчики поздравили будущих супругов и единогласно признали, что это лучший подарок на 8 Марта и самый романтичный.

Ранее популярный казахстанский певец Алмас Кишкенбаев, которого арестовали на 15 суток после приставания к подростку, опубликовал видео с фрагментом новой песни и поздравил девушек с 8 Марта.