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Культура и шоу-бизнес

Обожаю его фамилию: Ксения Бородина спровоцировала слухи о бывшем муже

Ксения Бородина, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 15:30 Фото: Instagram/borodylia
Российская телеведущая Ксения Бородина до сих пор носит фамилию экс-супруга Курбана Омарова, хотя сейчас находится в подготовке к свадьбе с новым возлюбленным, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях знаменитость похвасталась дипломом, который получила на курсах повышения квалификации для психологов. Благодаря этому документу выяснилось, что Ксения так и не поменяла фамилию, пишет 7Дней.ru.

Поклонники были удивлены, что Бородина не разорвала все связи с бывшим мужем. Кроме того, теперь она собирается замуж за другого мужчину – блогера Николая Сердюкова.

Однако Ксения совсем не переживает по этому поводу и менять фамилию не планирует.

"Если кому-то нравится бегать по госучреждениям, по визовым центрам и менять все документы за десять лет, то вперед. Я это не переношу на дух. Для всех я Бородина, обожаю эту фамилию и только так себя и воспринимаю уже много, много, много лет", – объяснила звезда.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году, тогда же у них родилась дочь Теона. В 2021 году стало известно о разводе знаменитостей. Поклонники еще задолго до официального заявления начали замечать, что в паре происходит разлад – они стали меньше появляться на публике и делиться совместными фотографиями в блоге.

В интервью Ксения признавалась, что нанимала детективов, чтобы раскрыть измены Омарова. По ее словам, Курбан проводил время со многими женщинами, и она не могла смириться с его предательством.

7 декабря 2024 года Бородина объявила о предстоящем замужестве. Предложение телеведущей сделал Николай Сердюков.

Пара начала встречаться полгода назад. Они познакомились на съемках "Последнего героя", где звезда "ДОМа-2" была ведущей, а ее избранник – участником.

Андрей Дюсупов
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