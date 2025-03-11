#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Культура и шоу-бизнес

Алёна Водонаева попала в больницу из-за проблем с дыханием

Знаменитость, телеведущая, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 08:10 Фото: Instagram/alenavodonaeva
"Несчастный случай" в доме российской телеведущей Алёны Водонаевой обернулся не только бытовыми проблемами, но и ударил по здоровью 42-летней знаменитости, сообщает Zakon.kz.

В одной из квартир Алёны Водонаевой случился инцидент. Во время плановой проверки представитель газовой компании задел трубу с горячей водой – дорогостоящий паркет был испорчен. Звезда пообещала, что будет все документировать, чтобы виновник возместил ущерб.

Для того чтобы зафиксировать состояние паркета, его следует хорошо просушить, несмотря на то, что таким образом он может вздуться. Для этого газовая компания предоставила Алёне тепловую пушку – включать ее, как оказалось, нужно при закрытых окнах.

Фото: Instagram/alenavodonaeva

Пока устройство работало, хозяйка находилась в квартире в целях безопасности: ведь прибор электрический, а в доме газовые трубы. Но наутро Водонаева начала задыхаться.

"Сегодня полдня в больнице. Из-за пушки. Мне прописали курс капельниц и ежедневные ингаляции. Сказать, что я в шоке от того, что происходит, не сказать ничего", – высказалась Алёна на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/alenavodonaeva

Помочь ведущей сейчас некому: родители и брат с семьей уехали, а потому решать проблемы ей приходится самой.

Ранее стало известно о состоянии здоровья 79-летнего Евгения Петросяна.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Фильм "Аватар-3" станет самым длинным фильмом франшизы
Культура и шоу-бизнес
07:27, Сегодня
Фильм "Аватар-3" станет самым длинным фильмом франшизы
Сергей Соседов словесно уничтожил Елену Блиновскую
Культура и шоу-бизнес
04:58, 11 марта 2025
Сергей Соседов словесно уничтожил Елену Блиновскую
Вышел финальный трейлер второго сезона The Last of Us
Культура и шоу-бизнес
03:21, 11 марта 2025
Вышел финальный трейлер второго сезона The Last of Us
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: