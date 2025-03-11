Алёна Водонаева попала в больницу из-за проблем с дыханием

"Несчастный случай" в доме российской телеведущей Алёны Водонаевой обернулся не только бытовыми проблемами, но и ударил по здоровью 42-летней знаменитости, сообщает Zakon.kz.

В одной из квартир Алёны Водонаевой случился инцидент. Во время плановой проверки представитель газовой компании задел трубу с горячей водой – дорогостоящий паркет был испорчен. Звезда пообещала, что будет все документировать, чтобы виновник возместил ущерб.



Для того чтобы зафиксировать состояние паркета, его следует хорошо просушить, несмотря на то, что таким образом он может вздуться. Для этого газовая компания предоставила Алёне тепловую пушку – включать ее, как оказалось, нужно при закрытых окнах.

Фото: Instagram/alenavodonaeva

Пока устройство работало, хозяйка находилась в квартире в целях безопасности: ведь прибор электрический, а в доме газовые трубы. Но наутро Водонаева начала задыхаться.

"Сегодня полдня в больнице. Из-за пушки. Мне прописали курс капельниц и ежедневные ингаляции. Сказать, что я в шоке от того, что происходит, не сказать ничего", – высказалась Алёна на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/alenavodonaeva

Помочь ведущей сейчас некому: родители и брат с семьей уехали, а потому решать проблемы ей приходится самой.

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