Новая публикация жены Али Окапова восхитила подписчиков

Сегодня, 11 марта 2025 года, известная кобызистка и солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай порадовала поклонников новой публикацией с мужем и друзьями, сообщает Zakon.kz.

32-летняя артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует с супругом Али Окаповым, телеведущим Тимуром Балымбетовым и его женой Лаурой.

"Несмотря на редкость, вечера, которые всегда проходят красиво с друзьями", – написала под публикацией Акерке.

На снимок отреагировали Окапов и Балымбетов.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

А подписчики Буркитбай закидали друзей комплиментами:

"Обожаю вас!"

"Настоящие друзья! Вы прекрасны!"

"Красивые, умные, воспитанные, человечные".

"Семьи, которые заслуживают носить звание дружба. Образованные, благородные, осознанные и образцовые братья".

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