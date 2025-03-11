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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация жены Али Окапова восхитила подписчиков

Новая публикация жены Али Окапова восхитила подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 10:55 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Сегодня, 11 марта 2025 года, известная кобызистка и солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай порадовала поклонников новой публикацией с мужем и друзьями, сообщает Zakon.kz.

32-летняя артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует с супругом Али Окаповым, телеведущим Тимуром Балымбетовым и его женой Лаурой.

"Несмотря на редкость, вечера, которые всегда проходят красиво с друзьями", – написала под публикацией Акерке.

На снимок отреагировали Окапов и Балымбетов.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

А подписчики Буркитбай закидали друзей комплиментами:

  • "Обожаю вас!"
  • "Настоящие друзья! Вы прекрасны!"
  • "Красивые, умные, воспитанные, человечные".
  • "Семьи, которые заслуживают носить звание дружба. Образованные, благородные, осознанные и образцовые братья".

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27 февраля 2025 года Акерке Буркитбай опубликовала видео с супругом – казахстанским певцом Али Окаповым и маленьким сыном Зейном, которое развеселило поклонников звездной семьи.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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