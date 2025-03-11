Новая публикация жены Али Окапова восхитила подписчиков
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Сегодня, 11 марта 2025 года, известная кобызистка и солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай порадовала поклонников новой публикацией с мужем и друзьями, сообщает Zakon.kz.
32-летняя артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует с супругом Али Окаповым, телеведущим Тимуром Балымбетовым и его женой Лаурой.
"Несмотря на редкость, вечера, которые всегда проходят красиво с друзьями", – написала под публикацией Акерке.
На снимок отреагировали Окапов и Балымбетов.
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
А подписчики Буркитбай закидали друзей комплиментами:
- "Обожаю вас!"
- "Настоящие друзья! Вы прекрасны!"
- "Красивые, умные, воспитанные, человечные".
- "Семьи, которые заслуживают носить звание дружба. Образованные, благородные, осознанные и образцовые братья".
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