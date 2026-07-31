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Культура и шоу-бизнес

"Настал долгожданный момент": Димаш Кудайберген сделал важное заявление

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 10:10 Фото: ru.dimashnews.com/Adil Asqar
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген накануне, 30 июля 2026 года, порадовал армию своих поклонников из разных уголков планеты. Он сделал важное заявление о выходе клипа на его новую песню, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась на странице 32-летнего народного артиста РК в Instagram.

"Настал долгожданный момент… (31 июля. – Прим. ред.) в 11:00 по алматинскому времени на моем YouTube-канале состоится премьера видеоклипа Aqerke. Готовы?" – заявил Димаш.

Его поклонники тут же отреагировали на объявление и подчеркнули, что ждут клип с нетерпением. Также они отметили фантастическую хореографию Кудайбергена, связав это с влиянием Майкла Джексона:

  • "Замечательно".
  • "Я готов к всему".
  • "Ждем с нетерпением".
  • "Мастер тхэквондо вернулся!"
  • "Фантастическая хореография, Димаш. Вперед!"
  • "Грандиозный и замечательный! Димаш суперзвезда".
  • "Конечно... Давай посмотрим и повеселимся, посмотрим, как ты танцуешь под Aqerke".
  • "Ура! Мне очень понравилось! Влияние Майкла Джексона действительно очевидно – и в звучании, и в танце! Ты с каждым днем удивляешь меня все больше. P.S. Аргентина ждет тебя".

Более внимательные фанаты заметили, что в описании к своему посту, кроме привычных казахского и английского языков, Димаш использовал испанский. Если одни поблагодарили его за это, другие предположили, что именно этот язык стал победителем необычного конкурса, который артист объявил ранее:

  • "Спасибо за добавление испанского языка в описание".
  • "О, может быть это намек, что будет новая песня на испанском?"

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 10:10
Новую песню Димаша Кудайбергена впервые поставят в эфир японского радио

18 июля 2026 года Димаш Кудайберген объявил необычный конкурс для поклонников со всего мира. Он опубликовал пост, под которым сообщил, что "решил записать новую песню на языке той страны, поклонники которой проявят наибольшую активность" под публикацией. Реакции от армии фанатов из разных уголков планеты ему долго ждать не пришлось, различные фан-клубы артиста пожелали друг другу удачи и победы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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