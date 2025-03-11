Беременная невестка певицы Валерии показала, с кем отметила 8 Марта

Российская модель и блогер Лиана Шульгина опубликовала 10 марта 2025 года в своем Instagram семейные фотографии с празднования Международного женского дня, сообщает Zakon.kz.

27-летняя невестка эстрадной певицы Валерии рассказала, что отмечала 8 Марта в кругу семьи – это всегда то, что нужно душе.

"Нет ничего прекраснее, чем собраться вместе, разделить радость, быть рядом с теми, кто понимает тебя без слов. В такие моменты особенно чувствуешь, какое это счастье – иметь семью, свой маленький мир, где всегда тепло и уютно, несмотря ни на что. Очень вас люблю!" – написала Шульгина.

Среди серии семейных кадров были замечены фото родителей Лианы – Алексея и Веры Волковых, а также ее свекра и свекрови – Иосифа Пригожина и Валерии.

Фото: Instagram/lianashulginaa

Комментаторы закидали Шульгину комплиментами. Больше всего их поразила красота молодой мамы Лианы, а также Валерии:

"Самая прекрасная семья".

"Валерия чудо как хороша".

"Суперские, и песня у Валерии – огонь".

"Какие все красивые! Очень нравятся ваши семьи".

"Какие родители у вас шикарные! И все вы – огонь".

"А в семье есть люди обычной внешности? Все – огонь".

"У вас мама очень красивая, молодая! Ну и, конечно, Валерия".

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