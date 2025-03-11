Беременная невестка певицы Валерии показала, с кем отметила 8 Марта
27-летняя невестка эстрадной певицы Валерии рассказала, что отмечала 8 Марта в кругу семьи – это всегда то, что нужно душе.
"Нет ничего прекраснее, чем собраться вместе, разделить радость, быть рядом с теми, кто понимает тебя без слов. В такие моменты особенно чувствуешь, какое это счастье – иметь семью, свой маленький мир, где всегда тепло и уютно, несмотря ни на что. Очень вас люблю!" – написала Шульгина.
Среди серии семейных кадров были замечены фото родителей Лианы – Алексея и Веры Волковых, а также ее свекра и свекрови – Иосифа Пригожина и Валерии.
Фото: Instagram/lianashulginaa
Комментаторы закидали Шульгину комплиментами. Больше всего их поразила красота молодой мамы Лианы, а также Валерии:
- "Самая прекрасная семья".
- "Валерия чудо как хороша".
- "Суперские, и песня у Валерии – огонь".
- "Какие все красивые! Очень нравятся ваши семьи".
- "Какие родители у вас шикарные! И все вы – огонь".
- "А в семье есть люди обычной внешности? Все – огонь".
- "У вас мама очень красивая, молодая! Ну и, конечно, Валерия".
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