"Букет болезней" может помочь Михаилу Ефремову получить УДО
По информации Газета.ru, в конце 2024 года 61-летний Михаил Ефремов был госпитализирован в больницу города Алексеевка. Артист пожаловался на резкие боли в животе. Обследование показало, что у пациента серьезный диагноз – две прободные язвы желудка.
Без должного лечения недуг приводит к разрушению стенки органа, все может закончится летальным исходом. Ефремову пришлось пройти длительную реабилитацию. Он провел под наблюдением специалистов десять дней, соблюдая строгую диету.
Фото: кадр из передачи "Судьба человека"
Помимо этого, у актера обострилась хроническая болезнь легких. Врачи диагностировали также повторные транзиторные ишемические атаки, что способствует повреждению мозга. У пациента обнаружен в том числе ряд сопутствующих заболеваний: бронхиальная астма, стеноз внутренней сонной артерии и другие.
Перечисленные проблемы со здоровьем могут стать причиной для условно-досрочного освобождения. Слушание по делу Ефремова пройдет уже 24 марта.
Ранее мама Тимати рассказала о приступах панических атак.