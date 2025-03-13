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Культура и шоу-бизнес

"Букет болезней" может помочь Михаилу Ефремову получить УДО

Актер, артист, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 05:58 Фото: wikipedia
В конце февраля Михаил Ефремов запросил условно-досрочное освобождение. У артиста есть большие шансы оказаться дома из-за серьезных проблем со здоровьем. 12 марта его госпитализировали в больницу с язвой желудка, сообщает Zakon.kz.

По информации Газета.ru, в конце 2024 года 61-летний Михаил Ефремов был госпитализирован в больницу города Алексеевка. Артист пожаловался на резкие боли в животе. Обследование показало, что у пациента серьезный диагноз – две прободные язвы желудка.

Без должного лечения недуг приводит к разрушению стенки органа, все может закончится летальным исходом. Ефремову пришлось пройти длительную реабилитацию. Он провел под наблюдением специалистов десять дней, соблюдая строгую диету.

Фото: кадр из передачи "Судьба человека"

Помимо этого, у актера обострилась хроническая болезнь легких. Врачи диагностировали также повторные транзиторные ишемические атаки, что способствует повреждению мозга. У пациента обнаружен в том числе ряд сопутствующих заболеваний: бронхиальная астма, стеноз внутренней сонной артерии и другие.

Перечисленные проблемы со здоровьем могут стать причиной для условно-досрочного освобождения. Слушание по делу Ефремова пройдет уже 24 марта.

Ранее мама Тимати рассказала о приступах панических атак.

Аксинья Титова
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