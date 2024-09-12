Дочь Муратхана Токмади прокомментировала решение суда
Фото: Instagram/zereshaa
12 сентября Зере Шакерхан отреагировала на отмену условно-досрочного освобождения своему отцу, сообщает Zakon.kz.
Со слов дочери казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади, их семья не отчаивается. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Суд отказал моему отцу Муратхану Токмади в УДО. Вчера состоялся пересмотр приговора в Жезказгане и уже вчера у него якобы нашли телефон и сразу вынесли строгое взыскание. И все это накануне… Какое совпадение…Но мы не отчаиваемся. За нами правда! Справедливость когда-нибудь точно восторжествует".Зере Шакерхан
12 сентября Муратхану Токмади отменили условно-досрочное освобождение.
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