Дочь Муратхана Токмади прокомментировала решение суда

12 сентября Зере Шакерхан отреагировала на отмену условно-досрочного освобождения своему отцу, сообщает Zakon.kz.

Со слов дочери казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади, их семья не отчаивается. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Суд отказал моему отцу Муратхану Токмади в УДО. Вчера состоялся пересмотр приговора в Жезказгане и уже вчера у него якобы нашли телефон и сразу вынесли строгое взыскание. И все это накануне… Какое совпадение…Но мы не отчаиваемся. За нами правда! Справедливость когда-нибудь точно восторжествует". Зере Шакерхан

12 сентября Муратхану Токмади отменили условно-досрочное освобождение.