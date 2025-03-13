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Культура и шоу-бизнес

"Манера "петь из туалета": дуэт Игоря Крутого с 34-летней Аnna Аsti вызвал неоднозначную реакцию

&quot;Манера &quot;петь из туалета&quot;: дуэт Игоря Крутого с 34-летней Аnna Аsti вызвал неоднозначную реакцию, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 12:10 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой накануне, 12 марта 2025 года, опубликовал в Instagram видео с исполнительницей хита "Царица" Аnna Аsti (настоящее имя – Анна Дзюба), сообщает Zakon.kz.

Кадры были сняты на юбилейной, 10-й церемонии национальной музыкальной премии "Виктория". На них 34-летняя экс-солистка группы Artik & Asti в дуэте с 70-летним маэстро исполнила песню "Я хочу быть...".

Крутой уточнил, что эфир музыкальной премии можно будет посмотреть на ТК "Россия-1" 14 марта в 23:55.

"С удовольствием представляю вам фрагмент церемонии – нашу с Анечкой Асти песню "Хочу быть последней женщиной" на стихи Виты Савицкой", – добавил композитор.

Реакция подписчиков Игоря Яковлевича получилась неоднозначной: одни обрушились с критикой на Анну, другим исполнение артистки понравилось, третьи вовсе попросили Крутого новых шедевров с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном. Большинство фолловеров просто закидали теплыми словами пианиста:

  • "Ждем концертов с Димашем!"
  • "Что за манера "петь из туалета"?"
  • "Браво, маэстро. Обожаю ваши песни".
  • "Всегда слушаю ваши песни с удовольствием, спасибо большое".
  • "А мне все же нравится эта песня в исполнении Людмилы Соколовой, более пронзительно она исполняет. Тут не тронуло, извините".
  • "А мне эта песня и исполнение не зашли, жеманная манера не тронула душу, жду и надеюсь на новые шедевры вашего творчества с Димашем!"
  • "Не перестаю слушать этот шедевр. Стихи замечательные, музыка бесподобна, исполнение Анечкой божественно-нежное. И сама умница и красавица, так подбирает стиль к этой песне".
  • "Анечку я люблю, с огромным удовольствием слушаю все ее альбомы. Но в этой песне, на мой взгляд, она потерялась, потерялся ее стиль. Хотя сама песня, конечно же, очень красивая и хорошо исполнена. Музыка – моя любовь".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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