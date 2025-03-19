70 лет исполнилось Брюсу Уиллису: как он себя чувствует

Сегодня, 19 марта 2025 года, звезде голливудских блокбастеров исполнилось 70 лет. Накануне его дочь Румер Уиллис впервые за долгое время рассказала, как он себя чувствует, сообщает Zakon.kz.

В Instagram девушка предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы. Один из них касался самочувствия ее отца.

"У него все отлично, спасибо, что спросили. На самом деле завтра ему исполняется 70 лет, так что, пожалуйста, поздравьте моего папу с днем ​​рождения", – ответила Румер.

Румер Уиллис – одна из троих дочерей, родившихся в браке Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур. Пара распалась в 2000 году, но Мур и сейчас проводит много времени вместе с бывшим супругом и его новой женой Эммой Хеминг.

Брюс Уиллис сыграл в более чем 100 фильмах, выиграл премию "Золотой глобус" за роль в американской комедийной драме "Детективное агентство "Лунный свет". Он был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.



У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД), которая со временем ухудшилась до такой степени, что, по словам его семьи, у него возникли "проблемы с коммуникацией". Из-за этого он прекратил творческую карьеру в 2022 году. В 2023 году жена Уиллиса Эмма Хеминг сообщила, что у него начала постепенно пропадать память, а также ухудшилась способность логически мыслить и понимать, что происходит вокруг.