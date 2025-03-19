#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

70 лет исполнилось Брюсу Уиллису: как он себя чувствует

Брюс Уиллис, американский актер , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:57 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Сегодня, 19 марта 2025 года, звезде голливудских блокбастеров исполнилось 70 лет. Накануне его дочь Румер Уиллис впервые за долгое время рассказала, как он себя чувствует, сообщает Zakon.kz.

В Instagram девушка предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы. Один из них касался самочувствия ее отца.

"У него все отлично, спасибо, что спросили. На самом деле завтра ему исполняется 70 лет, так что, пожалуйста, поздравьте моего папу с днем ​​рождения", – ответила Румер.

Румер Уиллис – одна из троих дочерей, родившихся в браке Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур. Пара распалась в 2000 году, но Мур и сейчас проводит много времени вместе с бывшим супругом и его новой женой Эммой Хеминг.

Брюс Уиллис сыграл в более чем 100 фильмах, выиграл премию "Золотой глобус" за роль в американской комедийной драме "Детективное агентство "Лунный свет". Он был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД), которая со временем ухудшилась до такой степени, что, по словам его семьи, у него возникли "проблемы с коммуникацией". Из-за этого он прекратил творческую карьеру в 2022 году. В 2023 году жена Уиллиса Эмма Хеминг сообщила, что у него начала постепенно пропадать память, а также ухудшилась способность логически мыслить и понимать, что происходит вокруг. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Известный актер рассказал о совете, который дал ему Брюс Уиллис
Культура и шоу-бизнес
02:22, 22 марта 2025
Известный актер рассказал о совете, который дал ему Брюс Уиллис
Динара Сатжан поблагодарила Токаева за поддержку
Культура и шоу-бизнес
23:40, 21 марта 2025
Динара Сатжан поблагодарила Токаева за поддержку
Паулина Андреева и Федор Бондарчук развелись после девяти лет брака
Культура и шоу-бизнес
19:35, 21 марта 2025
Паулина Андреева и Федор Бондарчук развелись после девяти лет брака
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: