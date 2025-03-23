Беркут и Аиша поразили казахстанцев клипом на Наурыз

Популярные казахстанские исполнители Беркут и Аиша удивили поклонников новым клипом на песню Dunia, который они представили перед Наурызом, сообщает Zakon.kz.

Видео привлекло внимание зрителей не только мелодией, но и цепляющими образами артистов.

Аиша, находящаяся в ожидании четвертого ребенка, исполнила песню в национальном наряде, а Беркут поддержал ее, появившись в необычном образе.

Артисты уже много лет счастливы в браке, воспитывают троих детей и часто радуют поклонников семейными сюжетами из своей жизни.

Ранее Али Окапов с женой тоже музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом.