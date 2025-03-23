Беркут и Аиша поразили казахстанцев клипом на Наурыз
Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Популярные казахстанские исполнители Беркут и Аиша удивили поклонников новым клипом на песню Dunia, который они представили перед Наурызом, сообщает Zakon.kz.
Видео привлекло внимание зрителей не только мелодией, но и цепляющими образами артистов.
Аиша, находящаяся в ожидании четвертого ребенка, исполнила песню в национальном наряде, а Беркут поддержал ее, появившись в необычном образе.
Артисты уже много лет счастливы в браке, воспитывают троих детей и часто радуют поклонников семейными сюжетами из своей жизни.
Ранее Али Окапов с женой тоже музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом.
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