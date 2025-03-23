#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

Беркут и Аиша поразили казахстанцев клипом на Наурыз

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 08:53 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Популярные казахстанские исполнители Беркут и Аиша удивили поклонников новым клипом на песню Dunia, который они представили перед Наурызом, сообщает Zakon.kz.

Видео привлекло внимание зрителей не только мелодией, но и цепляющими образами артистов.

Аиша, находящаяся в ожидании четвертого ребенка, исполнила песню в национальном наряде, а Беркут поддержал ее, появившись в необычном образе.

Артисты уже много лет счастливы в браке, воспитывают троих детей и часто радуют поклонников семейными сюжетами из своей жизни.

Ранее Али Окапов с женой тоже музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ида Галич резко отложила свадьбу из-за беременности
Культура и шоу-бизнес
06:30, Сегодня
Ида Галич резко отложила свадьбу из-за беременности
Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом
Культура и шоу-бизнес
03:20, 23 марта 2025
Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом
Баян Алагузова восхитилась башкирским треком, который покорил казахстанцев
Культура и шоу-бизнес
01:51, 23 марта 2025
Баян Алагузова восхитилась башкирским треком, который покорил казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: