В семье Беркута и Аиши пополнение

В семье казахстанских артистов Беркута и Аиши произошло радостное событие – младший брат певца сделал важный шаг в личной жизни и создал семью, в дом артистов вошла новая келин, сообщает Zakon.kz.

Трогательными кадрами со сватовства и традиционного обряда "сырға салу" Беркут поделился на своей странице в Instagram. Артист опубликовал теплое семейное видео, лаконично подписав его: "Долгожданная радость".

На опубликованных кадрах семья жениха приехала в дом невесты для проведения казахского предсвадебного обряда. За щедрым дастарханом собрались родственники двух семей, которые в теплой атмосфере знакомились и общались. После официальной части праздник продолжился танцами и поздравлениями.

Особое внимание подписчиков привлек момент обряда "сырға салу", во время которого будущей невесте надели серьги. Почетную миссию выполнили супруга артиста Аиша и его старшая сестра.

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