51-летний Илья Авербух приятно шокировал Лизу Арзамасову в день юбилея

Популярная российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова поделилась в Instagram редким совместным снимком с супругом – фигуристом и режиссером ледовых шоу Ильёй Авербухом. Под ним она поведала о сюрпризе, который ей сделал 51-летний муж на юбилей, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 17 марта 2025 года звезде сериала "Папины дочки" исполнилось 30 лет.

"И я все никак не разберу фото и видео с днярожденьевского вечера. Это было невероятно! Такой сюрприз работает только однажды в жизни! Но как! Рассказываю по порядку: в свой день рождения ничего особенно не планировала. Я провела тихий, уютный и счастливый день с самыми близкими и любимыми, с семьей, – полный и нежности, и поздравлений, и дорогих сердцу подарков. Поэтому, когда через день Илюша сказал мне, что вечером нам обязательно нужно быть на одном мероприятии, я ничего не заподозрила. Мы не так часто ходим на мероприятия, но если надо, так надо. Нарядилась да пошла. Еще поспорила с мужем, который мчался с работы, что не в гармонии оделись. А там… Там такая гармония меня ждала!" – написала Арзамасова 25 марта 2025 года.

Отметим, что Авербух собрал в честь юбилея супруги семью, самых близких друзей и коллег в одном из заведений.

"Как он это все тайно придумал?! Таких собрал любимых моих людей! И мама не проговорилась! Как? Я от нежности такой встречи весь вечер прыгала и причитала! Что может быть дороже, чем время, которое мы можем посвятить друг другу? Это невероятно: собрать вас всех вместе не "на дело", а для радости! У всех же работа, заботы, поездки!" – поделилась Лиза.

Актриса подчеркнула, что заряжена любовью этого вечера на 100 лет вперед!

"И я благодарю всех моих друзей, приславших поздравления через расстояния! И тех, кто бежал после спектаклей и собственных премьер, и тех, кто был еще в гриме! И тех, кто поменял рейсы и специально прилетел! Дресс-код вечера – любовь! Только она имеет значение! Муж мой… Какой же ты…" – заключила Арзамасова.

Поступком фигуриста были приятно шокированы и поклонники актрисы:

"Какие вы красивые, полная гармония!"

"Лиза, ты чудесна! Пусть все задуманное будет. Обнимаю тебя".

"Это замечательно, когда люди заботятся друг о друге, мотивируют друг друга и развиваются вместе. Это бесценно".

"Я восхищаюсь Ильёй и всеми вашими друзьями, которые поддержали его великолепную идею. Это просто невероятно! С днем рождения, Лиз!"

"Лиза, вы – прекрасны! Такой подарок может сделать только любящий мужчина. Будьте счастливы, храните вашу любовь и берегите друг друга. Еще раз с днем рождения".

"Вот что значит люди просто созданы друг для друга! Вот она! Настоящая любовь! Как же приятно и радостно смотреть на ребят! Пусть всегда в этой семье царят любовь, душевность, искренность!"

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