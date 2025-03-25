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Культура и шоу-бизнес

Девушка Леонардо Ди Каприо рассказала об отношениях с ним

Виттория Черетти рассказала об отношениях с Ди Каприо, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 03:59 Фото: Instagram/vittoria
Модель Виттория Черетти в интервью французскому Vogue рассказала про отношения с Ди Каприо, сообщает Zakon.kz.

26-летняя модель не любит вдаваться в подробности романа с главным холостяком Голливуда, но в этот раз сделала небольшое исключение. Звезда призналась, что ей надоел ярлык "девушки Лео", так как люди забывают о ее личных достижениях.

"Как только вы вступаете в отношения с кем-то, у кого больше подписчиков, чем у вас, вы становитесь "чьей-то девушкой" или "чьим-то парнем" и меня очень смущает этот ярлык – поделилась возлюбленная Ди Каприов интервью Vogue.

Тем мне менее модель согласилась, что встречается с "одних из самых желанных людей а мире". Со слов модели, парочка познакомилась в Милане и культовый фильм "Титаник" Виттория, конечно же, смотрела.

"Я к этому уже привыкла. Потому, что если то, что ты чувствуешь, реально, если вы знаете, что любите друг друга, то нет причин для беспокойства. К тому же любовь защищает и придает уверенность", – считает Виттория.

А через 10 лет Виттория видит себя живущей где-нибудь в пригороде, поближе к природе и где солнечно, в окружении детей и собак.

"Лео к тому времени как раз будет 60. Самое время для такой размеренной жизни", – посмеялись над разницей в возрасте пары хейтеры.

Тем временем бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус восстанавливается после травмы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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