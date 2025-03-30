Рудковская поругалась с хейтерами из-за обвинений в фотошопе

50-летний продюсер Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим ее в использовании фотошопа, сообщает Zakon.kz.

Звездный продюсер и многодетная мама сейчас находится на семейном отдыхе, где делает множество красивых фотографий, а затем выставляет их на своей странице в Instagram. Однако из-за таких снимков Рудковская столкнулась с хейтом. Подписчики обвинили ее в использовании фотошопа, где она якобы корректирует свою фигуру, удлиняя ноги.

Фото: Instagram/rudkovskayaofficial

Яна призналась, что, будучи на отдыхе, она не может оставить гневные комментарии недоброжелателей без внимания. Продюсер зачитала некоторые из них и заявила, что ей уже "надоели такие тупые комментарии", а потом пригрозила показать все свои фотографии, чтобы "эксперты по ногам" смогли все рассмотреть.

Также Рудковская раскрыла свой секрет идеальных фотографий, который, по ее словам, никак не связан с фотошопом. Яна рассказала, что все дело в ракурсе: если фотографировать снизу, то ноги всегда будут казаться длиннее.

Фото: Instagram/rudkovskayaofficial

"И где же я увеличиваю ноги, расскажите мне, пожалуйста. А все дело в секрете, как правильно держать телефон. Если вы фотографируетесь снизу, у вас всегда будут ноги казаться длиннее", – ответила Рудковская в своим хейтерам в Instagram-сторис.

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