#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.42
542.08
6
Культура и шоу-бизнес

Рудковская поругалась с хейтерами из-за обвинений в фотошопе

Яна Рудковская ответила хейтерам, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 08:48 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
50-летний продюсер Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим ее в использовании фотошопа, сообщает Zakon.kz.

Звездный продюсер и многодетная мама сейчас находится на семейном отдыхе, где делает множество красивых фотографий, а затем выставляет их на своей странице в Instagram. Однако из-за таких снимков Рудковская столкнулась с хейтом. Подписчики обвинили ее в использовании фотошопа, где она якобы корректирует свою фигуру, удлиняя ноги.

Фото: Instagram/rudkovskayaofficial

Яна призналась, что, будучи на отдыхе, она не может оставить гневные комментарии недоброжелателей без внимания. Продюсер зачитала некоторые из них и заявила, что ей уже "надоели такие тупые комментарии", а потом пригрозила показать все свои фотографии, чтобы "эксперты по ногам" смогли все рассмотреть.

Также Рудковская раскрыла свой секрет идеальных фотографий, который, по ее словам, никак не связан с фотошопом. Яна рассказала, что все дело в ракурсе: если фотографировать снизу, то ноги всегда будут казаться длиннее.

Фото: Instagram/rudkovskayaofficial

"И где же я увеличиваю ноги, расскажите мне, пожалуйста. А все дело в секрете, как правильно держать телефон. Если вы фотографируетесь снизу, у вас всегда будут ноги казаться длиннее", – ответила Рудковская в своим хейтерам в Instagram-сторис.

А российская актриса Кристина Асмус восстанавливается после травмы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Пугачёва посвятила новую песню участникам Великой Отечественной войны
Культура и шоу-бизнес
22:41, 29 марта 2025
Пугачёва посвятила новую песню участникам Великой Отечественной войны
51-летняя Баян Алагузова показала, как подросла ее маленькая дочь
Культура и шоу-бизнес
21:03, 29 марта 2025
51-летняя Баян Алагузова показала, как подросла ее маленькая дочь
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: