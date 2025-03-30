В Британии снесут особняк, в котором танцевала известная английская писательница

Власти в Великобритании дали разрешение на снос исторического особняка Эш-Парк-Хаус в графстве Хэмпшир, куда на рубеже 18-19 веков приезжала на балы писательница Джейн Остин, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, на месте особняка планируют построить загородный дом в историческом стиле.

Владельцы Шук Тинг, Шарон Леунг и Джиллиан Син Ханг Хо купили поместье площадью 232 акра (около 94 га) в октябре 2022 года. По их словам, здание стало "усталым и неуправляемым", поэтому они подали заявку на снос, которую и одобрил окружной совет.

20 местных жителей выступили против сноса, поскольку писательница Джейн Остин, автор известного романа "Гордость и предубеждение", родилась в деревне Стивентон в 1,5 км от поместья и несколько раз посещала дом в нем.

Благотворительная организация Save Britain's Heritage также заявила, что "здание является важным объектом культурного наследия для Хэмпшира и его снос нанесет неоправданный вред".

Однако в окружном совете посчитали, что нынешний Эш-Парк-Хаус – это уже не тот дом, который посещала Остин, поскольку его большую часть реконструировали в прошлом и уже в этом веках.

В январе 2025 года стало известно, что другая культовая писательница Британии – автор романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, уступила лидерство в списке лучших бестселлеров страны.