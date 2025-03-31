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Культура и шоу-бизнес

Беременная Ида Галич призналась, что позволяет себе спиртное

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 07:30 Фото: Instagram/galichida
Российская певица и блогер Ида Галич находится в "интересном положении" и много путешествует. Недавно она удивила подписчиков своего Telegram-канала тем, что соблюдает далеко не все запреты для беременных, сообщает Zakon.kz.

Знаменитость призналась, что разрешает себе выпить бокал вина.

"Бокал белого разбавляю водой и – гуляй, Вася! В прошлом году я редко пила, думала, что вообще не захочу. Но в Париже мне до трясучки захотелось улиток, которые я не ела никогда, и бокал вина. Я в этом удовольствии себе не отказала", – удивила признанием Ида.

Также Галич заявила, что иногда пьет кофе с молоком, а изредка позволяет себе и американо. Не отказывается и от роллов.

В список изредка нарушаемых ограничений попали массаж, баня и переноска на руках 5-летнего сына Леона.

"На минуту могу взять потискать. А дольше я его и до беременности не носила уже давно. Он огромный!" – уточнила Галич.

Лояльные подписчики блогера с критикой на Иду не напали, но одна из пользовательниц опубликовала мнение о том, как это вредно и некоторые ее поддержали.

Стоит отметить, что Ида Галич все-таки тщательно следит за здоровьем, начиная каждый день с цикла асан из йоги и пилатеса. Она ежедневно проходит не менее 10 тыс. шагов.

Ранее Ида Галич резко отложила свадьбу из-за беременности.

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Аксинья Титова
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