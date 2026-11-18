Известный российский композитор Игорь Крутой выбрал самую любимую песню, написанную им для различных артистов. Победителем стала композиция "Я хочу быть…", исполненная певицей Anna Asti (Анна Дзюба). Но поклонники Димаша Кудайбергена вновь "атаковали" маэстро, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео было опубликовано сегодня, 18 ноября 2026 года, в Instagram 72-летнего маэстро.

"Вот так и попробуй выбери одну из своих песен… Каждая по-своему дорога. А мне интересно: какую из них вы любите больше всего?" – обратился к своей аудитории Игорь Крутой.

На пост отреагировали поклонники всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, с которым маэстро записал не одну песню. Они спросили, почему два таких больших артиста прекратили сотрудничество, а также выразили надежду на его скорое возобновление:

"Любовь, похожая на сон" в исполнении Димаша".

"Это право последней ночи... Все то, что Крутой написал для Пугачёвой и Димаша, – это шедевры!"

"Мне очень дорога песня "Любовь уставших лебедей", слушаю каждый день в исполнении Димаша Кудайбергена!"

"Любовь уставших лебедей" звучат сейчас в Мексике на шикарнейших концертах Димаша в мировом туре DIMENSIONS, а дальше Чили, Колумбия, Перу и так далее…"

"Любовь уставших лебедей" в исполнении Димаша – это вообще отдельная планета. Это космос. Все перечисленные песни Игоря Крутого красивы по-своему, но они просто песни, а "Любовь уставших лебедей" в исполнении Димаша – это слиток золота".

"Игорь Яковлевич! Каждое ваше произведение шикарно! Я, как ваша поклонница, очень люблю "Любовь уставших лебедей"! В исполнении Димаша особенно! Это что-то невероятное! Спасибо вам! Долгих лета! И новых произведений!"

"Я не знаю, что произошло между Игорем и Димашем, но этот разлад разрывает мне сердце. Я убеждена, что любое недопонимание или любой разлад можно устранить и прояснить с помощью диалога, потому что между вами произошло слияние душ: шедевры рождаются благодаря тому, что автор и исполнитель находят особую связь. Жизнь может создавать моменты разрыва, но человеческий разум и чувства сильнее. Встретьтесь, разберитесь, ведь таить в себе обиды вредно для сердца – не только для нас, Dears, которые любим вас обоих, но и для вас самих. Я очень надеюсь снова увидеть улыбку, когда речь зайдет о Димаше".

На большинство из комментариев Игорь Яковлевич ответил смайликами, но с одной из поклонниц согласился.

"Игорь Яковлевич, все ваши песни красивые, душевные. Но для меня – "Любовь уставших лебедей". Димаш ее поет невероятно красивым тембром. Эту песню весь мир поет с ним. Прослушала сотни раз и каждый раз, как будто слушаю первый раз. Очень красивая песня: все сложилось в гармонию – музыка, слова и певец Димаш", – написала фанатка Кудайбергена.

В ответ Крутой лаконично заявил: "Согласен с вами…"

Ранее мы писали, что Игорь Крутой поставил точку в проектах с Димашем Кудайбергеном. Позднее композитор ответил на вопрос казахстанки о сотрудничестве с Димашем.