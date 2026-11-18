"Встретьтесь, разберитесь": поклонники Димаша атаковали Игоря Крутого
Соответствующее видео было опубликовано сегодня, 18 ноября 2026 года, в Instagram 72-летнего маэстро.
"Вот так и попробуй выбери одну из своих песен… Каждая по-своему дорога. А мне интересно: какую из них вы любите больше всего?" – обратился к своей аудитории Игорь Крутой.
На пост отреагировали поклонники всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, с которым маэстро записал не одну песню. Они спросили, почему два таких больших артиста прекратили сотрудничество, а также выразили надежду на его скорое возобновление:
- "Любовь, похожая на сон" в исполнении Димаша".
- "Это право последней ночи... Все то, что Крутой написал для Пугачёвой и Димаша, – это шедевры!"
- "Мне очень дорога песня "Любовь уставших лебедей", слушаю каждый день в исполнении Димаша Кудайбергена!"
- "Любовь уставших лебедей" звучат сейчас в Мексике на шикарнейших концертах Димаша в мировом туре DIMENSIONS, а дальше Чили, Колумбия, Перу и так далее…"
- "Любовь уставших лебедей" в исполнении Димаша – это вообще отдельная планета. Это космос. Все перечисленные песни Игоря Крутого красивы по-своему, но они просто песни, а "Любовь уставших лебедей" в исполнении Димаша – это слиток золота".
- "Игорь Яковлевич! Каждое ваше произведение шикарно! Я, как ваша поклонница, очень люблю "Любовь уставших лебедей"! В исполнении Димаша особенно! Это что-то невероятное! Спасибо вам! Долгих лета! И новых произведений!"
- "Я не знаю, что произошло между Игорем и Димашем, но этот разлад разрывает мне сердце. Я убеждена, что любое недопонимание или любой разлад можно устранить и прояснить с помощью диалога, потому что между вами произошло слияние душ: шедевры рождаются благодаря тому, что автор и исполнитель находят особую связь. Жизнь может создавать моменты разрыва, но человеческий разум и чувства сильнее. Встретьтесь, разберитесь, ведь таить в себе обиды вредно для сердца – не только для нас, Dears, которые любим вас обоих, но и для вас самих. Я очень надеюсь снова увидеть улыбку, когда речь зайдет о Димаше".
На большинство из комментариев Игорь Яковлевич ответил смайликами, но с одной из поклонниц согласился.
"Игорь Яковлевич, все ваши песни красивые, душевные. Но для меня – "Любовь уставших лебедей". Димаш ее поет невероятно красивым тембром. Эту песню весь мир поет с ним. Прослушала сотни раз и каждый раз, как будто слушаю первый раз. Очень красивая песня: все сложилось в гармонию – музыка, слова и певец Димаш", – написала фанатка Кудайбергена.
В ответ Крутой лаконично заявил: "Согласен с вами…"
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Ранее мы писали, что Игорь Крутой поставил точку в проектах с Димашем Кудайбергеном. Позднее композитор ответил на вопрос казахстанки о сотрудничестве с Димашем.