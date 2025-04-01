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Культура и шоу-бизнес

В Костанайской области соединят дороги северных и западных регионов

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 04:59 Фото: pixabay
Второй год подряд из местного бюджета Костанайской области выделяется больше всего средств из всех регионов Казахстана для ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kstnews.kz, в 2025 году будут завершены ремонтные работы на автодороге от с. Сарыколь до границы СКО, а также от с. Узунколь до с. Троебратский. Начнется ремонт участка дороги от с. Бестобе до границы Актюбинской области.

Еще один вопрос – модернизация транспортной инфраструктуры. Благодаря реконструкции международного аэропорта в Костанае, количество пассажиров увеличилось вдвое. В планах и возобновить работу аэропорта в Аркалыке, который простаивает уже 30 лет. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. После восстановление аэропорта будет организовано авиасообщение с Аркалыка до Костаная и Астаны.

Также по поручению главы государства будет построена новая дорога, которая соединит север и центр страны с западными регионами. Дорога будет проходить через Костанайскую область между райцентром Торгай и селом Ыргыз Актюбинской области.

В этом году будет завершен и ремонт участка автодороги от Аркалыка до границы Улытайской области. Она соединит область с югом страны и обеспечит выход на Узбекистан. Это придаст дополнительный импульс развитию Аркалыка и южных районов.

"Костанайская область будет центром транзитного автомобильного потока наряду с машиностроением, черной металлургией и переработкой продукции сельского хозяйства", – подчеркнул аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В целях расширения маршрутной сети рассматривается увеличение частоты рейсов в Астану и Алматы, а также ведутся переговоры с авиакомпаниями об открытии рейсов в Грузию (Тбилиси), Стамбул, и Вьетнам (Фукуок).

Ранее стало известно, когда во всех казахстанских поездах появится интернет.

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Аксинья Титова
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