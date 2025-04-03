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Культура и шоу-бизнес

Вера Брежнева возвращается в Казахстан

Вера Брежнева, Астана, Алматы, концерты, анонс, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 10:07 Фото: Instagram/ververa
43-летняя украинская поп-певица Вера Брежнева с радостным заявлением обратилась к жителям Казахстана. Артистка уточнила, что концерты, которые должны были пройти еще в начале 2025 года в Астане и Алматы, все же состоятся, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Любовь спасет мир" опубликовала небольшое видео на странице в Instagram.

"Уже скоро состоятся концерты, которые перенесли с февраля. Спасибо, что сохранили свои билеты", – говорится в описании к ролику.

Так, в Алматы концерт пройдет 30 апреля, а в Астане – 3 мая. Жители Ташкента смогут увидеть кумира 1 мая.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 10:07
Вера Брежнева высказалась о переносе концертов в Алматы и Астане

Ранее известная казахстанская ведущая Динара Сатжан также поделилась с аудиторией важным и радостным событием. Как оказалось, предпринимательница вышла замуж.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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