Вера Брежнева возвращается в Казахстан
Фото: Instagram/ververa
43-летняя украинская поп-певица Вера Брежнева с радостным заявлением обратилась к жителям Казахстана. Артистка уточнила, что концерты, которые должны были пройти еще в начале 2025 года в Астане и Алматы, все же состоятся, сообщает Zakon.kz.
Исполнительница хита "Любовь спасет мир" опубликовала небольшое видео на странице в Instagram.
"Уже скоро состоятся концерты, которые перенесли с февраля. Спасибо, что сохранили свои билеты", – говорится в описании к ролику.
Так, в Алматы концерт пройдет 30 апреля, а в Астане – 3 мая. Жители Ташкента смогут увидеть кумира 1 мая.
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Ранее известная казахстанская ведущая Динара Сатжан также поделилась с аудиторией важным и радостным событием. Как оказалось, предпринимательница вышла замуж.
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