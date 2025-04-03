Вера Брежнева возвращается в Казахстан

Фото: Instagram/ververa

43-летняя украинская поп-певица Вера Брежнева с радостным заявлением обратилась к жителям Казахстана. Артистка уточнила, что концерты, которые должны были пройти еще в начале 2025 года в Астане и Алматы, все же состоятся, сообщает Zakon.kz.

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