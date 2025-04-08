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Культура и шоу-бизнес

Семья Алагузовых показала новых членов семьи

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 08:40 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская продюсер Баян Алагузова поделилась с фолловерами радостной новостью. Вместе с супругом Турсеном она показала своих новых питомцев – семимесячных собак породы тазы, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Баян разместила видео с питомцами, предложив подписчикам придумать для них необычные имена.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Порода тазы – это традиционные казахские собаки. Они идеально подходят для семейных людей, так как преданы хозяевам и в то же время независимы.

Также продюсер показала в Instagram-stories грациозного скакуна.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Высокая, два метра ростом, может побольше – 2,20 м. Это подарок тебе… Его зовут Сириус", – сказал, обращаясь к Баян, ее супруг.

Помимо перечисленных животных, в офисе знаменитости живет кот.

Ранее Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты.

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Аксинья Титова
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