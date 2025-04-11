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Культура и шоу-бизнес

"Да начнутся голодные игры": казахстанцы не могут купить билеты на концерт Джей Ло в Астане

&quot;Да начнутся голодные игры&quot;: казахстанцы не могут купить билеты на концерт Джей Ло в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 11:55 Фото: wikimedia/Firdaus Latif
Из-за наплыва желающих попасть на концерт известной американской певицы Дженнифер Лопес сайт по продаже билетов стал недоступен, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на концерт Джей Ло в Астане стартует в пятницу, 11 апреля 2025 года. Их стоимость варьируется от 40 до 150 тыс. тенге.

Но сегодня попасть на сайт пока не удается из-за технических работ.

"Уважаемые гости! Сайт временно не доступен по техническим причинам. В настоящий момент мы принимаем обращения напрямую по следующим номерам: +7 (727) 225-10-50, +7 (717) 247-63-50, +7 (771) 936-53-53. Надеемся на ваше понимание и скорейшее разрешение ситуации. Ваш Тикетон", – говорится на сайте.

Фото: ticketon.kz

Через некоторое время на сайте появилось другое сообщение о виртуальной очереди:

"Вы в очереди. Благодарим за ожидание. Приблизительное время ожидания – более 4 часов. Из-за большого количества посетителей используется виртуальная очередь, которая ограничивает число пользователей, одновременно находящихся на веб-сайте. Благодаря этому обеспечивается оптимальная работа с сайтом. Пожалуйста, не закрывайте браузер, эта страница обновится автоматически. Последнее обновление: 11:47:49".

Фото: ticketon.kz

Отметим, что казахстанцы еще накануне, 10 апреля, просили администраторов сайта позаботиться о его доступности.

Пользователи Казнета под публикацией в Instagram, где анонсировался старт продаж билетом на концерт Джей Ло, написали:

  • "Да начнутся голодные игры".
  • "И сайт накрылся ровно в 11:00".
  • "Джей Ло в курсе, что сайт не работает".
  • "В 11:01 уже все билеты будут раскуплены".
  • "Значит, сайт в 10:59 будет уже не доступен".
  • "Ну что, все как обычно, ничего не работает".
  • "Сделайте, пожалуйста, все, чтобы сайт не завис".
  • "Счастливых нам голодных игр. И пусть удача будет с нами в этот час".
  • "Еще не начались продажи, а сайт уже вздулся. В личный кабинет нет возможности зайти".
  • "Пожалуйста, позаботьтесь о сайте, чтобы он не завис завтра, а то у нас обычно в первую минуту техпроблемы".
  • "С нашими мощностями сайт просто зависнет. Мы когда-то egov сломали, когда хотели 42 500 получить, а тут сама Джей Ло".

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 11:55
Баян Алагузова высказалась о концерте Дженнифер Лопес в Астане

Отметим, что в Астане с концертом выступит не только Дженнифер Лопес. Подробности раскрыл продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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