Володина рассказала, что объединяет Трампа с Кадышевой и при чем тут Раки

Известный российский астролог Василиса Володина дала свое объяснение "светлой полосы" в жизни президента США Дональда Трампа и певицы из России Надежды Кадышевой, сообщает Zakon.kz.

По словам астролога, причина в их знаке зодиака.

"Оба родились под знаком Близнецов. По этому знаку в последние месяцы ходит Юпитер, притягивая больше удачи ко всем представителям знака. Правда, Юпитер в Близнецах слегка ущербен, а значит, и удача специфична и скоротечна. Близнецы, ловите момент!" – написала в Talegram Володина.

К слову, о "специфичной славе" она вспомнила скандал со стеной в Москве погибшего много лет назад певца Виктора Цоя, которую испортили фанаты умершего рэпера Паши Техника.

"На днях из небытия всплыл Виктор Цой (тоже Близнецы) в связи со смертью скандально известного рэпера... Летом Юпитер покинет Близнецы и переместится в знак Рака. Раки, приготовиться к удаче!" – заключила Володина.

Президент США не переставал быть ньюсмейкером уже давно: предвыборная кампания, выборы, президентство. А вот 65-летняя Надежда Кадышева не так часто появляется в полосах СМИ. Однако в последнее время ее концерты стали крайне популярны у молодежи.